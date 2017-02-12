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Украина хочет ввести ЧП из-за дефицита угля
13.02.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: Facebook
Министерство топлива и энергетики и Укрэнерго предложили Кабмину ввести чрезвычайное положение. Из-за блокады Донбасса угля осталось на 40 дней.
В Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с неконтролируемых территорий Донбасса.
"Учитывая дефицит антрацитовой группы, связанный с непоставкой их из альтернативных источников... Министерство инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере", – сказал Насалик.
Он отметил, что всего на складах сейчас находится 927 тысяч тонн антрацита при том, что среднесуточное потребление составляет около 30 тысяч тонн в сутки, то есть - на 40 суток.
"В среднем запасов антрацита хватит примерно на 40 суток. Но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовых станциях колеблются от 14 до 100 дней при условии введения чрезвычайного положения", - добавил Ковальчук.
По его словам, когда будут сработаны остатки угля, будут применяться специальные графики аварийных отключений.
Ранее в Укразализныце заявили, что убытки от блокады Донбасса составили 40 миллионов гривен.
Кроме того, премьер Владимир Гройсман заявлял, что сейчас альтернативы углю с ЛДНР нет.
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Министерство топлива и энергетики и Укрэнерго предложили Кабмину ввести чрезвычайное положение. Из-за блокады Донбасса угля осталось на 40 дней.
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