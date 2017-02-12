В январе в Беларуси выросло число официальных безработных. На начало февраля нетрудоустроенными числились 39,9 тысячи человек, или 0,9% от экономически активного населения, сообщает Минтруда. Это на 4,6 тысячи человек больше, чем на начало января . До этого число безработных падало с мая прошлого года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За январь в центрах занятости зарегистрировались 15,9 тысячи безработных (год назад — 15 тысяч).

На каждого нетрудоустроенного в январе приходилась в среднем одна вакансия. В некоторых регионах заявок от нанимателей больше, чем желающих найти работу. К примеру, в Гродненской области на одну вакансию претендует 0,8 безработных, в Могилевской — 0,9, а в Минске — 0,6.

Число вакансий за январь в службах занятости увеличилось до 39,3 тысячи. Это на 3,3 тысячи больше, чем на начало года. Для рабочих было 49,2% от общего числа вакансий (год назад — 49,1%).

Обучение через центры занятости в январе прошли 308 человек. На новое место жительства в прошлом месяце переселились 5 безработных семей.