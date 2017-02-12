Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж рассказал изданию iDNES.cz об угрозах в адрес членов команды в связи с позицией чешских спортсменов по антидопингу.

Сообщается, что угрозы поступают в адрес Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра, а также главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы.

— Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший российский комментатор (Дмитрий Губерниев. — Прим. iDNES.cz). Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ, — сказал Рыбарж.

Члены чешской делегации опасаются провокаций со стороны россиян. В качестве мер предосторожности спортсменам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, принимать подарки от болельщиков.

— Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас, — отметил тренер женской команды Зденек Витек.

Губерниев: Чехи, кажется, объелись белены

«Голос российского биатлона», комментатор Дмитрий Губерниев, в беседе с корреспондентом « Чемпионата » Алиной Матинян назвал критику в свой адрес «мелкими пакостями неудачливых людей».

— Нападки чешских журналистов начались после финиша в Антхольце, когда Татьяна Акимова не боролась за призы в масс-старте, и о споре между Надин Хорхлер и Габриэлой Коукаловой я сказал в эфире, что болею за немку. Наших не было — за кого хочу, за того и болею. В том масс-старте, где выиграла Хорхлер, я не болел против Коукаловой. Я просто желал удачи немке, которая до этого ни разу нигде не побеждала.

Чехи, как мне кажется, объелись белены. Я разговаривал со всеми журналистами после Фуркада, но чехи ко мне не подходили. Это все смешные мелкие пакости неудачливых людей.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Жалко, что сейчас это происходит. Но все мои шаги направлены исключительно на ответ на ситуацию, которую создают смешные чешские друзья — люди говорят гадости про мою страну, рассказывают про то, как мы плохо проведем чемпионат в Тюмени. Надо уметь достойно проигрывать.

Я отвечаю за каждое слово. Я никогда не позволял себе говорить в уничижительных тонах, даже тогда, когда они начали говорить гадости про мою команду и мою страну, — сказал Губерниев, который во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене в прямом эфире «Матч ТВ» несколько раз назвал свиньей Мартена Фуркада. Француз демонстративно покинул пьедестал в момент награждения российской команды в ответ на то, что Александр Логинов и Антон Шипулин не подали ему руки. Впрочем, президент IBU Андерс Бессеберг вернул француза на церемонию.

— Мартен, Мартен, ты — свинья! Теперь это можно сказать на всю страну и на весь мир. И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор сказал: «Фуркад, ты — свинья!» А по-другому быть не может, — отреагировал тогда Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Антон Шипулин в интервью «Матч ТВ» заявил , что потерял уважение к Фуркаду как к человеку, предъявив к нему претензии еще и по поводу тактики француза на финише гонки, когда тот перекрыл россиянину коридор в контактной борьбе за серебро смешанной эстафеты.

Впрочем, через пару дней Мартен Фуркад и Антон Шипулин помирились и пожали друг другу руки .