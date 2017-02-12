13 февраля был представлен официальный мяч стадии плей-офф Лиги чемпионов. В дизайне обыгрывается традиционный символ принимающей финал страны Уэльса — валлийский дракон.

The #UCL is back this week! Retweet for a chance to win the new @adidasfootball UCL Finale Cardiff official match ball! ⚽ pic.twitter.com/B67Zp1Bzo7 — Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2017

Новый мяч будет использован в играх плей-офф Лиги чемпионов УЕФА уже завтра, 14 февраля и вплоть до финального матча, который состоится 3 июня в Кардиффе.

Уже 14 февраля пройдут матчи «ПСЖ» — «Барселона», «Бенфика» — «Боруссия Дортмунд, а 15 февраля сыграют пары «Бавария» — «Арсенал» и «Реал» — «Наполи».