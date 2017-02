13 февраля был представлен официальный мяч стадии плей-офф Лиги чемпионов. В дизайне обыгрывается традиционный символ принимающей финал страны Уэльса — валлийский дракон.

The #UCL is back this week! Retweet for a chance to win the new @adidasfootball UCL Finale Cardiff official match ball! ⚽ pic.twitter.com/B67Zp1Bzo7