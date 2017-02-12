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В плей-офф Лиги чемпионов будут играть мячом с драконом
13 февраля был представлен официальный мяч стадии плей-офф Лиги чемпионов. В дизайне обыгрывается традиционный символ принимающей финал страны Уэльса — валлийский дракон.
Новый мяч будет использован в играх плей-офф Лиги чемпионов УЕФА уже завтра, 14 февраля и вплоть до финального матча, который состоится 3 июня в Кардиффе.
Уже 14 февраля пройдут матчи «ПСЖ» — «Барселона», «Бенфика» — «Боруссия Дортмунд, а 15 февраля сыграют пары «Бавария» — «Арсенал» и «Реал» — «Наполи».
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13 февраля был представлен официальный мяч стадии плей-офф Лиги чемпионов.
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