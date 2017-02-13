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Указ об оптимизации на 30% Администрации президента подписан

13.02.2017 19:39 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ №40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь».

Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности, сообщается на официальном сайте президента.

В соответствии с документом, выполняются требования главы государства о сокращении численности госаппарата на 30%.

Указом утверждены в новой редакции Положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре. Актуализированы функции и полномочия Администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников. Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента, пишет 

Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Новым Положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации. Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

Напомним, о необходимости оптимизации Администрации президента Александр Лукашенко заявил 6 февраля на совещании по оптимизации Администрации президента.

Администрация президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, заявил глава государства Александр Лукашенко.

«Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», - сказал глава Беларуси.

«Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации - невелика, это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», - заявила глава Администрации Наталья Кочанова.

По ее словам, в основном планируют сокращаться за счет тех, кто выйдет на пенсию. А остальным сотрудникам, которые подпадут под сокращение, обещают помочь с работой в других ведомствах.

Справка БДГ

27 января Александр Лукашенко решил переназначить Валерия Малашко с поста министра труда и соцзащиты. На прошлом месте работы он продержался чуть больше месяца.

В конце 2016 года Лукашенко произвел кадровые перестановки, назначив новых руководителей служб, ведомств и телеканалов. По мнению экспертов, к большим переменам в стране это не приведет.

 
 
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Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ №40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь».

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