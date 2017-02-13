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Рестлер установил мировой рекорд, забив головой 38 гвоздей

13.02.2017 20:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Профессиональный рестлер Джон Ферраро принял участие в итальянском телешоу Lo Show Dei Record.

Рестлер установил мировой рекорд, забив головой 38 гвоздей
© YouTube/Guinness World Records
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"Американский силач и борец имеет череп в три раза толще, чем у обычного человека. Он побил рекорд по количеству забитых гвоздей головой в течение двух минут, чтобы доказать это", — говорится в описании под видео на канале Guinness World Records.

На записи видно, как американец, в целях безопасности, забивая гвозди, использовал специальную прокладку.

В прошлом Ферраро установил еще два рекорда: максимальное число гвоздей, забитых лбом за минуту (13), и наибольшее количество бетонных блоков, разбитых на голове мужчины за три минуты (45).

Удивительная способность "бить головой" обнаружилась у Ферраро в детстве, когда, играя с братом, он пробил головой массивную дверь, сделав в ней большую дыру.

 
 
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Американский силач попал в Книгу рекордов Гиннесса, забив головой за две минуты 38 гвоздей в доску. Смотрите на видео, как "Молотоголовый" устанавливает свой...

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