МИНСК, 13 фев – Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на выезд из Беларуси в Литву сохраняются на границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Ситуация с выездом в соседнее государство осложнилась в конце минувшей недели: большегрузные автомобили стояли во всех пунктах пропуска.

Вечером в понедельник обстановка на белорусско-литовской границе существенно не изменилась: в настоящее время в пункте пропуска "Каменный Лог" выезда ожидают 280 фур, в "Котловке" – 50, в "Бенякони" – более 60, в "Привалке" – 15. С литовской стороны очереди есть только в двух первых ПП – там стоят по десять большегрузных машин.

На польском направлении очередь есть только в "Брузгах", там выезда из Беларуси ждут более 50 фур.