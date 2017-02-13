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ГПК: очереди фур на границе с Литвой не уменьшаются

13.02.2017 20:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на выезд из Беларуси в Литву сохраняются на границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

ГПК: очереди фур на границе с Литвой не уменьшаются
© Sputnik/ Василий Семашко
Очередь в "Каменном Логе" уменьшилась, но не сильно

Ситуация с выездом в соседнее государство осложнилась в конце минувшей недели: большегрузные автомобили стояли во всех пунктах пропуска.

Вечером в понедельник обстановка на белорусско-литовской границе существенно не изменилась: в настоящее время в пункте пропуска "Каменный Лог" выезда ожидают 280 фур, в "Котловке" – 50, в "Бенякони" – более 60, в "Привалке" – 15. С литовской стороны очереди есть только в двух первых ПП – там стоят по десять большегрузных машин.

На польском направлении очередь есть только в "Брузгах", там выезда из Беларуси ждут более 50 фур. 

 
Теги: Минск
 
 
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На польском направлении очередь есть только в "Брузгах", там выезда из Беларуси ждут более 50 фур.

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