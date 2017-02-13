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Тысячи мексиканцев протестовали в Мехико против политики Трампа

13.02.2017 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Протестующие собрались накануне возле памятника "Ангел независимости" в центре Мехико. Люди исполнили гимн Мексики, при этом разрушив символическую "белую стену", олицетворяющую намерение Трампа возвести стену на границе с Мексикой.

Тысячи мексиканцев протестовали в Мехико против политики Трампа
© REUTERS JOSE LUIS GONZALEZ
Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

К подобной акции протеста кроме столицы присоединились еще 24 мексиканских города.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости возвести стену на границе с Мексикой, чтобы прекратить поток нелегальных эмигрантов в США, а также снизить приток наркотиков. Президент США также пообещал, что строительство стены оплатят мексиканские власти. В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето ответил на заявление Трампа категорическим отказом.

 
 
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Около 20 тысяч мексиканцев приняли участие в акции протеста против политики президента США Дональда Трапа. Смотрите на видео, как прошла акция протеста в Мехико.

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