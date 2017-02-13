Протестующие собрались накануне возле памятника "Ангел независимости" в центре Мехико. Люди исполнили гимн Мексики, при этом разрушив символическую "белую стену", олицетворяющую намерение Трампа возвести стену на границе с Мексикой.



© REUTERS JOSE LUIS GONZALEZ Мексика отказалась платить за "стену Трампа"

К подобной акции протеста кроме столицы присоединились еще 24 мексиканских города.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости возвести стену на границе с Мексикой, чтобы прекратить поток нелегальных эмигрантов в США, а также снизить приток наркотиков. Президент США также пообещал, что строительство стены оплатят мексиканские власти. В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето ответил на заявление Трампа категорическим отказом.