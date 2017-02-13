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Беларусь и Сербия подписали план военного сотрудничества на 2017 год

13.02.2017 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Представители министерств обороны Беларуси и Сербии в рамках международного военного взаимодействия провели консультации в Белграде, а также подписали план сотрудничества на 2017 год, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

По информации белорусского оборонного ведомства, в Белграде стороны подняли актуальные вопросы военно-политической обстановки и планирования. 

"В рамках консультаций были обсуждены итоги двустороннего военного сотрудничества за отчетный период, согласован и подписан План двустороннего военного сотрудничества", – сказали в Минобороны.

Там также проинформировали, что стороны обменялись мнениями о ситуации с состоянием региональной безопасности.

В свою очередь в Минобороны Сербии сообщили, что республика благодарна Беларуси за поддержку в достижении ключевых целей внешней политики, в частности, позиции по Косово. В сербском ведомстве отметили, что обе страны должны совместно действовать в ответ на современные вызовы безопасности, в том числе миграционный кризис в Европе. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны Сербии сообщили, что республика благодарна Беларуси за поддержку в достижении ключевых целей внешней политики, в частности, позиции по Косово.

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