В Украине семеро водителей врезались в одну и ту же припаркованную Honda Civic, пишет motor.ru . Ролик происшествий, снятых на камеру наружного наблюдения, опубликован на YouTube.

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Все аварии произошли в течение часа. В «Хонду» врезались Toyota Corolla, два Daewoo Lanos, Peugeot 107, Honda Civic, Toyota Avensis и Volkswagen Caddy. Шесть автомобилистов уехали с места происшествия, и только водитель «Кэдди» остановился, чтобы посмотреть на последствия ДТП.

Как уточняет Quto , в Кодексе Украины об административных правонарушениях за оставление места ДТП предусмотрен штраф, общественные работы на срок от 30 до 40 часов или административный арест на срок от 10 до 15 суток.