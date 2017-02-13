﻿ в Украине за час семь машин врезались в одну и ту же припаркованную Honda Civic. 21.by
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в Украине за час семь машин врезались в одну и ту же припаркованную Honda Civic

14.02.2017 06:57 — Разное | Tut.by  
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В Украине семеро водителей врезались в одну и ту же припаркованную Honda Civic, пишет motor.ru. Ролик происшествий, снятых на камеру наружного наблюдения, опубликован на YouTube.

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Все аварии произошли в течение часа. В «Хонду» врезались Toyota Corolla, два Daewoo Lanos, Peugeot 107, Honda Civic, Toyota Avensis и Volkswagen Caddy. Шесть автомобилистов уехали с места происшествия, и только водитель «Кэдди» остановился, чтобы посмотреть на последствия ДТП.

Как уточняет Quto, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за оставление места ДТП предусмотрен штраф, общественные работы на срок от 30 до 40 часов или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

 
 
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Шесть автомобилистов уехали с места происшествия, и только один водитель остановился, чтобы посмотреть на последствия ДТП.

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