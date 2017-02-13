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в Украине за час семь машин врезались в одну и ту же припаркованную Honda Civic
В Украине семеро водителей врезались в одну и ту же припаркованную Honda Civic, пишет
Все аварии произошли в течение часа. В «Хонду» врезались Toyota Corolla, два Daewoo Lanos, Peugeot 107, Honda Civic, Toyota Avensis и Volkswagen Caddy. Шесть автомобилистов уехали с места происшествия, и только водитель «Кэдди» остановился, чтобы посмотреть на последствия ДТП.
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Шесть автомобилистов уехали с места происшествия, и только один водитель остановился, чтобы посмотреть на последствия ДТП.
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