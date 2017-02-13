14 февраля БГК им. Мешкова сразится с «Нексе» — второй командой Хорватии. Это первый из трех заключительных поединков брестчан в регулярном чемпионате SEHA Gazprom League и последний домашний. 100% очков в них обеспечат чемпионам Беларуси участие в Финале четырех лиги.





Чемпион Беларуси — безусловный фаворит матча. Однако игра первого круга в Нашице завершилась сенсационной победой хозяев, поэтому, помимо стремления к победе, брестчане нацелены еще и на безусловный реванш. Поединок вряд ли станет легкой прогулкой — матч проводится между двумя важными лигочемпионскими встречами БГК, в то время как «Нексе» выбыл из еврокубков и еще не стартовал в национальном чемпионате, а значит, находится в неплохой физической форме. Также важным фактором являются травмы: у БГК точно не сыграют Атьман и Никуленков, да и участие Шиловича с Джамали под вопросом. Поэтому, несмотря на кажущуюся легкость противостояния, мешковцам важна поддержка трибун. Тем более что игроки в полной мере заслужили ее после прекрасной победы над «Пиком» в минувший четверг.

Поединок состоится в День святого Валентина, и в этот неформальный праздник, особенно любимый молодежью, будет подготовлена специальная фотозона и конкурсы для всех влюбленных. Также тематический конкурс проводится в социальных сетях клуба. Условия просты: необходимо наиболее ярко и правдиво проявить на фото или видео свои нежные чувства друг к другу или рассказать на фото о своей привязанности к любимому клубу! Обязательное условие конкурса — наличие связи с БГК (атрибутика, плакаты и пр.) и хештега #Мы_любим_БГК.

Начало матча — в 18.00. Не пропустите!