Специально к 14 февраля белорусский музыкант Endeni выпустил трогательный клип о любви между мальчиком и девочкой, снятый в минском детском саду на Ангарской. AFISHA.TUT.BY узнала, в каком именно садике делали видео и легко ли было договориться об этом с администрацией района.





Видео рассказывает про историю любви мальчика и девочки шести лет с проекцией на взрослые отношения. Главные герои показывают эмоции и переживания, которые обычно испытывают взрослые люди, придумывая причины для ссор и обид.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



«Для поиска актеров съемочная группа провела кастинг среди более чем 500 детей шестилетнего возраста. И это оказалось непростой задачей найти таких, которые смогут сыграть сложные драматические сцены взрослых отношений», — рассказал режиссер клипа Илья Клуйша.





По итогам кастинга из 500 детей отобрали только около 30 лучших, которые и сыграли в клипе. На сами съемки ушел всего один день, но предварительно об этом нужно было договориться с администрацией Заводского района. Для этого тоже понадобилось время.

«Чиновники нижнего уровня отнеслись к моей идее позитивно, но они все боялись брать на себя ответственность и поэтому отказывали. Положительный ответ я получил только от главы управления образования Ляхнович Людмилы Ростиславовны. С ней договорились очень быстро. Она была рада помочь», — рассказал Endeni.





Более того, чиновник не пыталась искать подвох в предложении артиста и не расспрашивала о сценарии клипа в мельчайших подробностях.

«Вкратце, я, конечно, описал про что там будет, но не вдавался в детали. Я ей просто показал предыдущий последний ролик, который снимал режиссер моего клипа для одной крупной компании — и она больше не задавала никаких вопросов. Сразу же взяла телефон и начала звонить директорам садиков», — пояснил артист.





Это уже третий клип исполнителя. Настоящее имя Endeni — Денис Дубовик. Музыкант родился и живет в Минске.