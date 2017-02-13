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В Витебске откроют центр гандбола

14.02.2017 07:37 — Разное | Tut.by  
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Центр гандбола с развитой инфраструктурой создадут в Витебске в 2017 году, сообщил председатель областной федерации гандбола Акиф Гасымов.

Организация разместится в спорткомплексе завода радиодеталей «Монолит» и станет центром развития этого вида спорта в городе. «В Витебске есть женская команда по гандболу, формируем мужскую дружину и подбираем тренерский состав для занятий в детских группах», — отметил Акиф Гасымов.

В центре создадут комфортные условия для проведения соревнований, тренировок, реабилитации и отдыха спортсменов и тренеров. Сейчас идет реконструкция комплекса, площадь которого превышает 1,2 тысячи кв. м, под зал гандбола. В здании появятся удобные раздевалки, тренажерный зал, сауна.

Помощь в оснащении центра необходимым оборудованием окажет «Белорусская федерация гандбола». Спортсменов обеспечат бесплатным питанием в столовой «Монолита».

Планируется, что обновленный спорткомплекс примет первых гостей уже весной.

 
Теги: Витебск
 
 
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Планируется, что обновленный спорткомплекс примет первых гостей уже весной.

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