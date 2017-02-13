Серия боевиков про войну Sniper Elite никогда не была популярной. Сложно сделать массовой игру, где большую часть времени нужно пялиться в перекрестие прицела, ожидая подходящего момента для выстрела. Но при всех сложностях жанра авторы честно старались сделать понятные, но в то же время максимально правдоподобные игры про снайпера на полях Второй мировой. В Sniper Elite 4 им это наконец удалось в полной мере.

Наша оценка: 8 из 10.

Чему посвящен сюжет в Sniper Elite 4?

Глубокая и проработанная история — это не про Sniper Elite 4. По сюжету немцы придумали управляемую ракету, которая такая умная и точная, что может переломить ход войны.

Союзники не хотят, чтобы гитлеровцы начали использовать ее массово, поэтому отправляют в Италию своего лучшего снайпера, Карла Фейрберна, героя прошлых частей серии. Там располагается исследовательская лаборатория и выдающийся инженер Андреас Кесслер. Цель задания — захватить гениального ученого и, по возможности, уничтожить его страшное наследие.





Сюжет разделен на десяток миссий, которые по смыслу связаны друг с другом, но, по правде говоря, во время задания почти сразу забываешь о текущих целях и тем более о долгосрочной перспективе устранения ракетостроителя и его союзников. Куда интереснее в Sniper Elite 4 просто стрелять по немцам.

И чем же стрельба в игре хороша?

Первые несколько часов вы будете получать истинное удовольствие при вскидывании снайперской винтовки. Геймпад в эту же секунду начинает слегка подрагивать в такт сердцебиению главного героя, а во время выстрела сильная вибрация имитирует отдачу.





Когда же пуля в замедленной съемке смачно попадает во вражеский глаз (сердце, печень, легкое — вариантов множество), геймпад неожиданно вздрагивает, давая понять, что вы только совершили, может быть, самый выдающийся виртуальный выстрел в своей жизни.

Раньше Карл Фейрберн воевал в Берлине и Северной Африке, теперь же — в Италии. На что это повлияло?

Локации в Sniper Elite 4 стали значительно масштабнее. Почти к каждой стратегически важной точке есть несколько подходов, что только подстегивает к изучению окружения и поиску новых, неочевидных путей.

Вдобавок на каждом уровне есть пара отличных снайперских позиций, откуда открывается прекрасный вид на охраняемую территорию. Есть одно «но» — скорее всего, их уже облюбовали вражеские снайперы, поэтому их убрать нужно в первую очередь.





После жаркой и довольно однообразной Африки из третьей части Италия выглядит свежо и чертовки красиво. Бои происходят на древних узких улочках, посреди виноградников, на побережье — словом, скучать не придется. Однако масштаб локаций и красоты даются высокой ценой: на Xbox One, например, частота кадров иногда незначительно, но заметно падает.

А знаменитые «рентгеновские» убийства из предыдущих частей остались?

«Рентгеновские» убийства впечатляют с такой же силой, что и раньше. Иногда после выстрела из снайперской винтовки игра в замедленном режиме может показать, как пуля летит какому-нибудь виртуальному Гансу прямо в лоб и вылетает с обратной стороны вместе с ошметками мозгов и кусками костей.





Получается, бегать с автоматом на манер обычных экшен в Sniper Elite 4 не вариант?

Вовсе нет. Более того, иногда проще перестрелять ближайших фрицев из Томпсона, чем осторожно выцеливать их по одному. Однако в открытом бою против нескольких врагов главный герой долго не выстоит, да и механика стрельбы из обычного оружия в Sniper Elite не шибко выразительная. Ну и опять же без «рентгеновских» убийств игра выглядит блекло.





Что еще примечательного есть в Sniper Elite 4?

Особо интересными в игре получились дуэли с танками. Чтобы уничтожить бронированную машину, можно просто накидать на ее пути динамита и мин. Но это, разумеется, самый скучный вариант.

Куда увлекательнее (и сложнее) через малюсенькое окошко в корпусе попасть в водителя, а затем и в наводчика в башне, таким образом полностью обезвредив танк. После этого можно уже прикрепить к технике взрывчатку.





Обыскивая очередной опустевший дом на берегу Средиземного моря, можно наткнуться на фронтовое письмо. В нем солдат пишет своей жене, спрашивает про дочку и уверяет родных, что война вот-вот закончится и папа вернется домой.

Вот только ты понимаешь, что не вернется, потому что он уже пять минут как лежит с простреленной каской где-то неподалеку и виноват во всем ты. Подобное «очеловечивание» компьютерных противников делает игру чуть более эмоциональной и трагичной.

Но есть у Sniper Elite 4 и проблемы, так?

Враги расставлены не очень удобно для того, чтобы незаметно подкрадываться к ним и устранять одного за другим в ближнем бою. Оптимальная тактика — выстрелить издалека, затем быстренько сменить позицию и выстрелить снова уже из другого места.

Немцы будут вас искать, но как-то лениво, поэтому играть с ними в кошки-мышки может надоесть к последней трети Sniper Elite 4.





Бывают в игре и откровенные странности. Если после жаркой перестрелки засесть где-нибудь в укрытии, то ищущие вас враги спустя некоторое время прекратят поиски и вернутся к стандартному патрулированию.

И это притом что рядом с ними лежат трупы товарищей, которых игрок перестрелял буквально полминуты назад. Такое поведение искусственного интеллекта выглядит более чем печально.