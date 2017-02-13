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Методы 90-х: порезанные шины, обстрелы и разбитое авто. В Могилеве не рады новой службе такси

14.02.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Историю про то, как с могилевскими маршрутчиками борются в России, мы уже рассказывали. На этот раз в в суровом Могилеве конфликт возник между таксистами. На рынок пришел новый перевозчик, но не все местные игроки, понятно, приняли новую компанию. В адрес перевозчика посыпались угрозы, а затем в ход пошли реальные действия. Как ребята из Бреста создают сервис в Могилеве, чтобы «за страну не было обидно», они рассказали AUTO.TUT.BY.

Служба такси Protaxi уже существует в Бресте, Гродно и Витебске. Но когда владельцы компании чуть больше года назад решили прийти в Могилев, то обнаружили, что им в городе совсем не рады.

— Говорят, в Беларуси есть все, кроме хорошего сервиса. Это наша страна, наш дом, и здесь нам захотелось создать что-то стоящее, — рассказывает AUTO.TUT.BY директор компании Андрей Я. — Мы решили этот сервис создать, пусть даже речь идет о службе такси.

В Могилеве ребятам из Protaxi не все удалось поначалу, например, даже набрать команду водителей на первых порах было сложно.

— К нам просто никто не шел! Было от силы пятнадцать водителей. Говорили, у вас ничего не получится, езжайте уже в свой Брест и не высовывайтесь оттуда.


— Мы пришли на рынок с новыми автомобилями, с терминалами и таксометрами и сделали тарифы дешевле, чем у всех. Например, если обычно стоимость пяти километров была равна 7,5 рубля (75 тысяч до деноминации), то у нас это было 3 рубля (30 000 рублей до деноминации), — говорит Андрей. — Примерно первые шесть месяцев работы к нам в офис просто приходили таксисты из разных служб и требовали поднять тарифы до их уровня. Мы не согласились, потому что считаем, что у нас обоснованная цена. Для заказа такси мы используем мобильное приложение, которое экономит расходы. Хотя, конечно, у нас есть и диспетчеры, которые принимают звонки по старинке.

Но спустя полгода таких разговоров водители конкурентных служб такси перешли от слов к делу.

— Не проходило недели, чтобы водители не «привозили» угрозы, потом на наших автомобилях резали шины, разбивали зеркала. Люди просто боялись. В ход шли какие-то методы 90-х. Обстреливали машины из травматических пистолетов. Хорошо, что били только по стеклам и никого в машине не было. Воздействовали разными методами, а потом посыпались ложные звонки, когда водитель приезжал на заказ, а там никто его не ждал и водитель терял время. Понятно, что водителей такая обстановка напрягала — у многих семьи, дети.



Обращение в милицию немного охладило обстановку. И ситуация успокоилась.

— К нам начали приходить водители из других служб такси, мы смогли набрать команду, теперь водителей у нас даже больше, чем надо.

Казалось бы, все успокоилось и можно работать дальше. Но после новогодних праздников давление возобновилось — и конкуренты перешли от слов к делу.

— Все таксисты знают, что после Нового года и Рождества платежеспособность населения падает. Мы предложили своим пассажирам акцию «В будние дни 5 км за 2,5 рубля». Возможно, это и стало последней каплей. Ночью, 23 января 2017 года, директору нашего филиала разбили лобовое стекло, зеркала, сделаны вмятины на капоте и дверях. А потом нам начали угрожать физической расправой.



— Мы обратились в милицию с заявлением. Сейчас идет следствие. Понятно, что найти таких людей довольно сложно. Но уходить мы никуда не собираемся.

Напомним, что в ноябре АUTO.TUT.BY уже писал о перевозчике, которому тоже не обрадовались на рынке. Перевозчику не только резали шины и разбивали авто, но и жгли машины. Тогда у правоохранителей появились подозреваемые подозреваемые из числа конкурентов, было возбуждено два уголовных дела по факту умышленного уничтожения имущества. Однако виновные так и не были найдены, а перевозчик продолжает работать.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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