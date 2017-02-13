С каждым годом подарочная индустрия все раньше начинает нагнетать панику. Уже с первых чисел февраля гипермаркеты выставляют на самое видно место стенды с романтической атрибутикой и розовыми воздушными шариками в форме сердец. Книжные магазины присылают рассылку под условным названием «Лучшие подборки для ваших половинок», спортивно-оздоровительные комплексы дарят скидки влюбленным парам, кофейни обещают бесплатный кофе за поцелуй как доказательство вашей влюбленности.



hdplanet.ru

Как будто одинокому человеку и остальные 364 дня в году напоминаний мало.

Найти свою половинку. Пару. Семейное счастье. Идешь вдвоем — дорога короче. В любом месте веселее вместе.

Одиночка — синоним слова неудачник. Изгой в компании приличных семейных пар. Холостяк. Бобыль. Старая дева. Никто не взял. Никому не сгодилась.

«Что с ними не так?» Как-то так называется материал о звездных красавицах, так и не встретивших своих половинок. «Если мужчине сорок и он ни разу не был женат — дело нечисто». Значит, плохо старались. Носом крутили. Перебирали. А может, просто характер сволочной.

— Рано или поздно придется остепениться: нельзя же всю жизнь «хаханьки», — говорит нам общество.

В одиночку — это хаханьки и легкомысленно. Серьезный взрослый человек не должен быть один, любыми путями он обязан создать счастливую ячейку общества, продемонстрировать окружающим жирный штамп в паспорте — и тогда его на время, быть может, оставят в покое. Пока не обнаружат, что штампу год, а детей все еще нет.

Если вы один, значит, вы в поиске. В поиске своей половинки. Девицы в поиске мужиков. Страшный сон. Куда бы ты ни пришла, этот ярлык неизбежен. И если от мужчины тоже ожидают подобного, то по крайне мере ограничивают его поиском компании на одну ночь. Женщины же обречены в каждом встречном высматривать свою вторую половинку. Будущего мужа. Благо шутки из серии «я только спросил, свободен ли стул, а она уже успела придумать имена нашим будущим детям» не дают уйти в забытье любимым стереотипам.

Найти свою половинку — это главная цель в жизни каждого человека, а остальные работы, океаны и книги лишь побочные действия на пути к нему. Если вы в одиночестве, вы как бы пока еще и не живете, у вас все еще впереди. И не надо себя обманывать. Мы вас сейчас научим, как быть счастливыми. Мы вас сейчас с кем-нибудь познакомим.



colibri.ru

Шотландка четыре года делала коллажи с фотографиями незнакомца, выдавая его за своего бойфренда, пишут в новостях. И я ее прекрасно понимаю. На что только не пойдешь ради того, чтобы сымитировать видимость счастливой жизни вместе.

Если вас вдруг встречают с человеком противоположного пола, то в первую очередь в нем подозревают вашу половинку, не задумываясь о том, что это может быть ваш брат, сват или стоматолог.

Доходит до абсурда. Когда, например, мне звонит знакомая, говорит, что ее мама видела меня в магазине с мужчиной, и горячо поздравляет меня с тем, что я, наконец, нашла его.

— В магазине? А, я ходила за продуктами вместе с папой.

— Да нет, не может быть! Она говорила… Как же так?

Как же так? Опять не то?

Но половинки на дороге не валяются. Их не приписывают к вам в роддоме сразу же после вашего рождения.

Можно найти много статей из серии «10 эффективных способов найти свою половинку», как будто поиск этой самой половинки сродни чистке кухни. 10 эффективных способов навсегда избавиться от пятен ржавчины. Взял губку и три. Так и здесь. Вышел на улицу и ищи. Эффективно ищи.

На случайные знакомства сегодня могут рассчитывать разве что самые безнадежные романтики — учат нас такие инструкции. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Эффективный поиск советуют вести везде. На работе. На отдыхе. В интернете. В компании друзей. В спортклубах и бассейнах. Врут, наверное. Нет там никаких половинок.



Funtema.ru

Помнится, в одном популярном сериале говорили о том, что сама идея существования половинок не очень удачная — она вроде как подразумевает, что сам по себе человек неполноценен. Теория о том, что полное и окончательное счастье невозможно в одиночку, сужает рамки до одной-единственной цели и ограничивает возможности. Потому что можно добиться чего угодно — и материально, и карьерно, и в плане душевной гармонии, но счастье никогда не будет полным, пока ты не встретила его.

А если не нашла, теперь не жить?

Идея половинок невозможна для всех, и всегда будут люди, которые не встретили того самого, а значит, по умолчанию им счастье не положено, им всегда будет чего-то не хватать. Счастливая рекламная картинка — это счастливая семья, состоящая как минимум из двух человек. Один человек — это не семья.

Много чего ограничивает полноценную жизнь одинокого человека. Странно одному пойти в кино. Немыслимо заказать столик на одного. Удивительно поехать в отпуск без компании. Раз один, сиди ты лучше дома. Само слово «одиночка» несет в себе негативную окраску.

Но ведь все эти ограничения существуют только в нашей голове. Это всего лишь навязанный нам стандарт нормы и счастья.

Статистика разводов также не очень поддерживает теорию существования половинок. Если раньше женились на века, то сегодня времена больших возможностей, социальных сетей, приложений для знакомств, свободных отношений, потребления. Жена постарела — смени на другую.

Уже не говоря о том, что жизнь иногда складывается так, что половинка начинает пить, бить и выносить из дома ценные вещи.

На самом деле ведь и наличие половинки никому ничего не гарантирует. И тем более не дает пожизненных гарантий от одиночества. Потому что сегодня половинка есть, а завтра собрала чемодан и была такова. И ты снова в поиске?

Не так давно в Англии девушка вышла замуж сама за себя. Официально, все дела. Отличное решение. Потому каждый человек, вне зависимости от того, нашел он свою половинку или нет, имеет право на полноценное счастье. Один — это ведь тоже семья?