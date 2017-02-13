МИНСК, 14 фев — Sputnik. Более 300 грузовых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе в ожидании выезда в Евросоюз, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.



© Sputnik/ Василий Семашко Погранкомитет назвал причину очередей на границе с Литвой

Ситуация на литовском направлении осложнилась в конце минувшей недели. Очереди из фур наблюдались во всех пунктах пропуска на границе с прибалтийской страной также в субботу и воскресенье, в начале недели пробки по-прежнему есть.

Так, согласно данным Госпогранкомитета на 08:00 14 февраля, 302 фуры пытаются попасть в Литву:

"Котловка" — 30 фур

"Каменный Лог" — 220

"Бенякони" — 52

"Привалка" — 0

Нет очередей в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе. На польском направлении всего 15 большегрузов стоит в "Брузгах" и шесть в "Козловичах". Сложнее ситуация с легковушками: 53 авто в "Брузгах" и 80 в "Бресте".