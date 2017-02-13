День святого Валентина традиционно отмечают по всему миру 14 февраля. История праздника полна версий о его происхождении, но сегодня все воспринимают его как День всех влюбленных. В этот день принято дарить друг другу приятные мелочи и проводить время вместе.

Sputnik решил составить список пяти лучших фильмов для романтического просмотра в День святого Валентина. Никаких новомодных комедий из Голливуда — только проверенные годами и любовью зрителей шедевры.

Ромео + Джульетта

Вышедший в 1996-м году фильм База Лурмана — не совсем прямое прочтение великой пьесы Уильяма Шекспира, а скорее "вариация на тему". Вместо стародавних времен действие происходит в мегаполисе, а основное противостояние происходит между мафиозными кланами. Впрочем, ничто не может помешать влюбленным Ромео и Джульетте быть вместе.

Фильм "Ромео + Джульетта" получил две награды Берлинского кинофестиваля — одну из них получил исполнивший главную роль Леонардо ДиКаприо.

Касабланка

Фильм был снят в разгар Второй мировой войны — 1942-м году. В центре сюжета — Ильза (в исполнении Ингрид Бергман), которая встретила своего бывшего возлюбленного Рика (Хамфри Богарт). Конечно, такого краткого пересказа мало, чтобы узнать всю фабулу фильма, но заверяем вас: здесь есть и война, и измена, и, конечно же, кино высочайшего уровня.

До сих пор "Касабланку" называют одним из лучших фильмов в истории — уже только поэтому его обязательно стоит посмотреть.

Римские каникулы

Безумной красоты фильм с очаровательной Одри Хепберн в главной роли. "Римские каникулы" вышел на экраны в далеком 1953-м году, и с тех пор остается одним из самых популярных в истории фильмов. Действительно, что может быть интереснее, чем роман принцессы и простого журналиста?

"Римские каникулы" после выхода в свет получили три премии "Оскар", но, что важнее, любовь публики.

Поющие под дождем

Мюзикл 1952-го года об истории жизни старого актера, который внезапно остался без работы после появления звукового кино. Конечно, и любви в "Поющих под дождем" находится свое место — как и в любом другом мюзикле.

"Поющие под дождем" — по-настоящему легендарный фильм, многие песни из которого вы наверняка знаете. Ну а любая девушка после просмотра картины будет без ума от главного героя — и от вас, конечно.

Энни Холл

Вуди Аллен — по-настоящему живой классик. Вы могли видеть один из его последних фильмов, но ранние заслуживают особого внимания. Особенно "Энни Холл" — снятая еще в 1977 году история о "нервном романе" с самим Алленом и Дайан Китон в главных ролях.

Кроме непосредственно истории, Аллен в фильме рассуждает о природе любви, рассказывает небольшие истории и помогает проникнуть вглубь этого странного явления. В итоге "Энни Холл" получила четыре премии "Оскар" и почетное место во всех киноальманахах про влюбленных.