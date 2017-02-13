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В Лунинецком районе мужчина погиб под колесами скорой
Автомобиль скорой сбил мужчину, который лежал на проезжей части дороги,
56-летний житель деревни Большие Чучевичи, водитель автомобиля УАЗ-3965, принадлежащего Лунинецкой ЦРБ, двигался из Велуты в сторону Бостыни и совершил наезд на лежавшего на проезжей части дороги пешехода.
Пешеход — 40-летний житель деревни Велута — скончался на месте аварии. Недалеко от обочины автодороги лежал велосипед погибшего.
Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом, тот находился у него в кармане.
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Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом, тот находился у него в кармане.
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