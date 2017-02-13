Автомобиль скорой сбил мужчину, который лежал на проезжей части дороги, пишет Медиа-Полесье.

56-летний житель деревни Большие Чучевичи, водитель автомобиля УАЗ-3965, принадлежащего Лунинецкой ЦРБ, двигался из Велуты в сторону Бостыни и совершил наезд на лежавшего на проезжей части дороги пешехода.

Пешеход — 40-летний житель деревни Велута — скончался на месте аварии. Недалеко от обочины автодороги лежал велосипед погибшего.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом, тот находился у него в кармане.