﻿ В Лунинецком районе мужчина погиб под колесами скорой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Лунинецком районе мужчина погиб под колесами скорой

14.02.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Автомобиль скорой сбил мужчину, который лежал на проезжей части дороги, пишет Медиа-Полесье.

56-летний житель деревни Большие Чучевичи, водитель автомобиля УАЗ-3965, принадлежащего Лунинецкой ЦРБ, двигался из Велуты в сторону Бостыни и совершил наезд на лежавшего на проезжей части дороги пешехода.

Пешеход — 40-летний житель деревни Велута — скончался на месте аварии. Недалеко от обочины автодороги лежал велосипед погибшего.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом, тот находился у него в кармане.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом, тот находился у него в кармане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Два детских дома семейного типа построят в нынешнем году в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика