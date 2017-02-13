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Два детских дома семейного типа построят в нынешнем году в Гродно

14.02.2017 08:51 — Разное | Tut.by  
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Два новых детских дома семейного типа появятся в Ленинском районе областного центра. Один из них расположится на улице Волковича, 17 рядом с построенным в 2015 году домом семейного типа для семьи Натальи Янушковской и Сергея Мерсона, рассказывает «Гродненская правда».


Возведение этого дома по такому же проекту, как и соседний, финансируется за счет средств республиканской и областной инвестиционных программ. Второй дом семейного типа будет построен на улице Словацкого за спонсорские средства «Беларусбанка».

Сегодня в области функционирует 26 домов семейного типа. В них воспитывается около двухсот детей.

 
 
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Сегодня в области функционирует 26 домов семейного типа. В них воспитывается около двухсот мальчишек и девчонок.

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