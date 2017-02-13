|
Два детских дома семейного типа построят в нынешнем году в Гродно
Два новых детских дома семейного типа появятся в Ленинском районе областного центра. Один из них расположится на улице Волковича, 17 рядом с построенным
Возведение этого дома по такому же проекту, как и соседний, финансируется за счет средств республиканской и областной инвестиционных программ. Второй дом семейного типа будет построен на улице Словацкого за спонсорские средства «Беларусбанка».
Сегодня в области функционирует 26 домов семейного типа. В них воспитывается около двухсот детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в области функционирует 26 домов семейного типа. В них воспитывается около двухсот мальчишек и девчонок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии