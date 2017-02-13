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Лукашенко поздравил с избранием нового президента Туркменистана
14.02.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана.
«Убедительная победа – свидетельство признания вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене, - говорится в поздравлении. - Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета».
Глава государства выразил уверенность, что плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран, сообщила пресс-служба президента Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана.
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