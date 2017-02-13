Возможно, День святого Валентина — это не повод бежать за новыми нарядами. Зато это повод вспомнить про рисунок в сердечки. Когда-то на платьях с вышитыми сердцами и стрелами Эльза Скиапарелли сделала себе имя. Ив Сен Лоран тоже уважал принт в сердца и повторял его из коллекции в коллекцию. А у бренда Moschino есть целая отдельная линейка, в которой практически на каждой футболке нарисовано сердце. Называется она, конечно, Love. Потому что там, где любовь, там и сердце. Рассказываем, как к теме сердец подошли белорусские дизайнеры.

Davidova

Наверное, не осталось таких людей, которым еще не рассказали, что 90-е снова в моде. Можно продолжать делать вид, что вы об этом не слышали. Можно относиться к этому равнодушно. Можно думать о моде 90-х с ужасом и ждать, когда этот тренд пройдет. А можно вспомнить, что хорошего было в то время. Дизайнер Марина Давыдова, например, вернула из 90-х в 2017 год популярную жевательную резинку Love is… Узнаваемые сердца и смешные надписи расположились на плащах, сарафанах и юбках. Получилось иронично и душевно.



Фото: bfw.by

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Tikota Unique

Кто-то не может пройти мимо рисунка в полоску, кому-то нравятся цветочные мотивы, а дизайнер Екатерина Тикота рисует и вышивает сердца. Мы уже рассказывали в прошлом году про свитшоты с вышивкой в форме сердец от марки Tikota Unique. В этом году появились новые свитшоты по мотивам работ Хундертвассера. Сердечки также украсили хлопковые юбки . И еще одно большое сердце, как бы нарисованное помадой, появилось на одном из платьев в новой коллекции, представленной на Ukrainian Fashion Week. В общем, есть из чего выбирать.

Фото: fashionweek.ua

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Vika Ramonis

Марка Vika Ramonis существует с мая 2016 года. За это время появились три небольшие коллекции и по крайней мере один «хит» — платье с сердцем. Это было бы очередное всем надоевшее маленькое черное платье, если бы не огромное алое сердце сбоку. Добавилась всего лишь одна деталь, и платье сразу захотелось рассмотреть, потрогать и примерить.



Фото: Ольга Фалевич

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Natasha Tsu Ran

А вот у Наташи Цуран вы не найдете платьев с рисунком в сердечки, хотя она всегда делала коллекции про любовь. Ее истории очень личные и даже иногда драматичные — про то, как мы все нуждаемся в любви, как без нее трудно жить и созидать и что делать двум людям, если их чувства прошли. В текущей коллекции дизайнер снова исследует тему любви и нелюбви и приходит к выводу, что без любви жизнь — не жизнь, а просто дурной сон. На платьях так прямо и написано: «Без тебя все сон». Если у вас есть кому сказать такие слова, то смело надевайте это платье.



Фото: Алексей Иванченко

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Killtoday

Милана Хасиневич тоже не прошла мимо «сердечной» темы и подготовила несколько симпатичных портфелей с застежкой в форме сердца. Розовый цвет и кожа со стальным блеском сделали свое дело — сумочки вышли отличными. Если сердца вас уже утомили, то у Миланы есть и другие варианты подарков для влюбленных. Браслеты-наручники , например, кожаные чокеры и портупеи. Да, это не самые очевидные подарки, но кто сказал, что мы ищем простые решения?





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Вы замечали, что рисунок в сердечки здорово поднимает настроение? А ведь нам иногда в гардеробе не хватает именно такой вещи — несерьезной и вызывающей улыбку.