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Жительница Тайваня обнаружила на панорамах Google покойного деда

14.02.2017 09:42 — Разное | Tut.by  
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Жительница тайваньского города Чжанхуа Цзя Цзя У (Jia Jia Wu) обнаружила на панораме Google Street View своего покойного деда. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BuzzFeed.


Изображение: google.co.uk / buzzfeed.com

Мужчина скончался на 78-м году жизни от сердечного приступа. Девушка вместе с сестрой решила собрать альбом с фотографиями, но поняла, что при жизни дедушка нечасто попадал на семейные снимки.

Девушки начали искать фотографии умершего родственника в интернете, проверили улицы города по Google Street View и обнаружили его на панораме разгружающим коробки в ярко-желтой футболке.


Изображение: google.co.uk / buzzfeed.com

Цзя Цзя У поделилась историей в одной из тайваньских групп на Facebook. За несколько дней публикация набрала более 10 тысяч лайков. Пользователи сети признались, что рассказ растрогал их до слез.

На панораме Google дедушка перевозит коробки с овощами. Девушка также поделилась воспоминаниями о том, что в последние годы житель Тайваня кормил бездомных собак и ухаживал за ними.

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На панораме дедушка перевозит коробки с овощами.

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