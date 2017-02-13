Компания HMD Global, возвратившая легендарный бренд Nokia в Финляндию, готовится представить в конце февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне сразу несколько смартфонов, а также обновленный Nokia 3310.

Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6

Nokia 5 будет смартфоном средне-начального уровня с 5,2-дюймовым дисплеем 1280×720, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерой камерой. Стоить устройство будет около 200 долларов.





Nokia 3 — еще более простое устройство ценой около 150 долларов. У него 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, четырехъядерный процессор Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ памяти, а также две камеры — 5 и 13 Мп.

Кроме того, на MWC покажут Nokia 6 ( читайте о нем подробнее ), пока не вышедший за пределы азиатского рынка (возможно, нам расскажут о дате европейского релиза).

Nokia 3310

Источники утверждают, что нам также покажут современную версию сверхпопулярного в начале и середине 2000-х телефона Nokia 3310, продажи которого превысили 100 миллионов штук. Этот телефон знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.





Анонс новых гаджетов Nokia состоится 26 февраля. Следите за обновлениями на 42.TUT.BY.

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