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Nokia 3310 возвращается: преемника легендарного телефона покажут на MWC 2017
Компания HMD Global, возвратившая легендарный бренд Nokia в Финляндию,
Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6
Nokia 5 будет смартфоном средне-начального уровня с 5,2-дюймовым дисплеем 1280×720, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерой камерой. Стоить устройство будет около 200 долларов.
Nokia 3 — еще более простое устройство ценой около 150 долларов. У него 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, четырехъядерный процессор Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ памяти, а также две камеры — 5 и 13 Мп.
Кроме того, на MWC покажут Nokia 6 (
Nokia 3310
Источники утверждают, что нам также покажут современную версию сверхпопулярного в начале и середине 2000-х телефона Nokia 3310, продажи которого превысили 100 миллионов штук. Этот телефон знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.
Анонс новых гаджетов Nokia состоится 26 февраля. Следите за обновлениями на 42.TUT.BY.
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Кроме того, будут анонсированы несколько новых смартфонов.
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