Английский полузащитник Уэйд Максвелл, одним из первых воспользовавшийся новым безвизовым режимом въезда в Беларусь и прибывший на просмотр в «Крумкачы», рассказал клубному сайту о том, как он оказался в Беларуси, и поделился первыми впечатлениями от пребывания в минской команде.



Фото: krumka.by

— Уэйд, болельщикам будет очень интересно узнать, как так вышло, что ты попал на просмотр в «Крумкачы»?

— Мой агент хотел, чтобы я кардинально сменил обстановку и нашел для меня этот вариант, я рад, что удалось приехать сюда. Я прилетел вчера поздно ночью (в ночь с субботу на воскресенье), рано утром была тренировка и перед выездом успел немного отдохнуть.

— Ты воспитанник Академии «Ливерпуля»…

— Да, а моим последним клубом был «Барнсли». Теперь я свободный агент.

— На какой позиции ты играешь?

— Центральный полузащитник. Могу и атаковать, и защищаться, но больше нравится играть в разрушении.

— Как тебе первая игра за нашу команду? Первый тайм ты смотрел с бровки.

— Ребята хорошо приняли меня. Видно, что команда любит играть с мячом, что подходит моему стилю игры. Мы забили два хороших мяча. Мне же понадобилось какое-то время чтобы привыкнуть к искусственному покрытию, но ранее был и такой опыт, так что это не стало большой проблемой. Первая игра понравилась.