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Индекс цен в промышленности показал самый значительный рост в январе
14.02.2017 10:22 — Разное | Ежедневник
В январе 2017 года индекс цен в промышленности по сравнению с декабрем 2016 года вырос сразу на 3,1%. Это самый значительный рост по сравнению с другими ценами.
Как сообщил Национальный статистический комитет, индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4%, промежуточные товары – 104,6%, потребительские товары – 100,6%.
На втором месте по росту идет строительство, где индекс цен в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,1%, машины и оборудование – 99,1%, прочие работы и затраты – 115,7%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,1%, в том числе в растениеводстве – 103,8%, животноводстве – 101,5%.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,6%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,2%.
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В январе 2017 года индекс цен в промышленности по сравнению с декабрем 2016 года вырос сразу на 3,1%. Это самый значительный рост по сравнению с другими ценами.
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