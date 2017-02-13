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Стало известно, когда на ПАК ФА испытают "изделие 30"
В четвертом квартале 2017 года состоится первый полет российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) с новым двигателем,
По словам представителя ОДК, проект создания нового двигателя «идет в рамках заданных сроков». Пока же на истребителе 5-го поколения стоит так называемый двигатель первого этапа — 117С.
Двигатель второго этапа для ПАК ФА получил
Двигатель второго этапа, предположительно, сможет развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа. Перспективная силовая установка будет отличаться от АЛ-41Ф1 повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.
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Перспективная силовая установка будет отличаться повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.
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