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Стало известно, когда на ПАК ФА испытают "изделие 30"

14.02.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
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В четвертом квартале 2017 года состоится первый полет российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) с новым двигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).


Фото: topwar.ru

По словам представителя ОДК, проект создания нового двигателя «идет в рамках заданных сроков». Пока же на истребителе 5-го поколения стоит так называемый двигатель первого этапа — 117С.

Двигатель второго этапа для ПАК ФА получил название «изделие 30». Первый запуск стендового образца двигателя-демонстратора состоялся 11 ноября 2016 года в опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки (Москва).

Двигатель второго этапа, предположительно, сможет развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа. Перспективная силовая установка будет отличаться от АЛ-41Ф1 повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.

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Перспективная силовая установка будет отличаться повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.

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