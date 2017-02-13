В четвертом квартале 2017 года состоится первый полет российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) с новым двигателем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).



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По словам представителя ОДК, проект создания нового двигателя «идет в рамках заданных сроков». Пока же на истребителе 5-го поколения стоит так называемый двигатель первого этапа — 117С.

Двигатель второго этапа для ПАК ФА получил название «изделие 30». Первый запуск стендового образца двигателя-демонстратора состоялся 11 ноября 2016 года в опытно-конструкторском бюро имени А. Люльки (Москва).

Двигатель второго этапа, предположительно, сможет развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа. Перспективная силовая установка будет отличаться от АЛ-41Ф1 повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.