На прошлой неделе мы рассказывали о неодназначном угоне автомобиля от магазина в Логойске. Милиционеры предполагали, что мужчина совершил такой поступок не из корыстных побуждений, а, скорее, чтобы проучить нерадивого водителя. Оказалось, что все совсем не так. В УВД Миноблисполкома сообщили , что «угонщика» нашли. Мужчина пояснил, почему так сделал.

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Напомним, 7 января мужчина подъехал на автомобиле к магазину, в котором работает его дочь, чтобы забрать ее. Выйдя из машины на несколько минут, он оставил ее незапертой и с включенным двигателем. Однако когда вернулся, то авто не обнаружил и заявил об угоне в Логойский РОВД.

Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, их около магазина уже ожидал хозяин авто. Он сообщил, что нашел свой автомобиль в целости и сохранности, но с другой стороны магазина.

— Так совпало, что практически на следующий день после опубликования видео с камеры наружного наблюдения в СМИ, оперативникам самим удалось найти предполагаемого «угонщика». Мужчине 63 года, проблем с законом не имел. Сейчас он пенсионер, а до пенсии большую часть жизни проработал в другом городе. С начала этого года он проживает в Логойске в квартире, которую оставили ему родители. Поэтому местные жители его не узнавали, а сыщики предположили, что он, скорее всего, приезжал к кому-то в гости, — сообщили в УВД Миноблисполкома.

Как рассказал пенсионер милиционерам, 7 января, около 19.00, он решил сходить в магазин за хлебом, однако не учел, что в связи с праздничным днем время работы магазина сокращено на час. Когда мужчина подошел к магазину, то дверь была уже заперта. Через стекло он увидел в зале своего знакомого (вместе учились в школе), который и приехал забирать свою дочь — продавца магазина. Пенсионер стал стучать в дверь, надеясь, что его заметят, отроют магазин и продадут ему хлеб, но стука никто не услышал. Тогда мужчина решил посигналить из припаркованной у магазина машины, однако не нашел клаксон (в данной модели авто он вынесен на отдельную кнопку).

— После этого он решил предпринять еще одну попытку привлечь внимание — сел в машину и немного отъехал, надеясь, что этот маневр уж точно увидит хозяин авто и выбежит из магазина. Но тот, видимо ничего не увидел и не услышал звука отъезжающей машины. Прождав в машине 15−20 секунд и не дождавшись никакой реакции от ее владельца, мужчина заехал за магазин, оставил там машину и раздосадованный ушел домой, — отметили в милиции.

По словам пенсионера, он намеревался на следующий день встретиться со своим знакомым, рассказать обо всем и попросить, чтобы тот не сообщал о происшествии в милицию. Но, узнав, что тот уже обратился в милицию сразу после «угона», делать этого не стал, испугавшись последствий.

Правовую оценку действиям пенсионера дадут в Логойском РОСК.