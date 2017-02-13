Большинство опрошенных подруг просто пожимали плечами — день как день, ну, обменялись открытками в форме сердечка, может, посидели в кафе или провели вечер вместе за компромиссным боевиком с поцелуями на фоне заката в конце.

Но меня такой ответ не устраивал — не может быть, чтобы перевелись в Беларуси настоящие романтические герои, готовые ради покорения сердца любимой девушки на любые безрассудства! Правда, в ходе бесед выяснилось, что не все так просто, и хрупкий челнок романтики часто рискует разбиться о суровые жизненные реалии.

История первая: лепестками роз



© Pixabay.com Лепестки розы

"Я училась на первом курсе, когда познакомилась с Артемом. В День святого Валентина, собираясь, предвкушала, как приду в универ, а там меня ждет он — наверное, с цветами, а может, шоколадкой, а может, милым маленьким мишкой — ну, на что хватит фантазии. Открываю дверь, а там… В общем, он усыпал лестницу розовыми лепестками. Густо так, весь подъезд, до самого выхода — хорошо хоть, второй этаж. А тут и соседка — это твой тут такую грязь развел, романтик… Пришлось подметать. В университет я опоздала, и, если честно, настроения после этого как-то отмечать не было", — призналась Марина, посетовав, что молодой человек перевел столько цветов вместо того, чтобы быть проще — и сложить весь букет к ее ногам.

Да, современным барышням сложно угодить, даже если в букве — цветы там, или что-нибудь мягкое и пушистое — незадачливый кавалер оказался прав.

История вторая: плюшевый кошмар

"Мы ездили вместе в Россию на сборы, — вспоминает Дарья. — Так получилось, что очередные соревнования как раз приходились на праздник. Прихожу в общежитие — а там меня ждет ОН. Плюшевый медведь с меня ростом. Не знаю, как это чудовище везли по городу и пронесли через вахту — наверное, там все так впечатлились, что даже не смогли остановить. Но, в общем, места в комнате как-то резко поубавилось. А возвращаясь домой, я "забыла" медведя в комнате".

Некоторые, правда, заходят чуть дальше шаблонных роз и мягкой игрушки.



© Pexels.com Медведь на день святого Валентина

История третья: газовая атака

"Мне мой молодой человек подарил духи. Преподнес прямо-таки, с большой гордостью — видно, долго выбирал, старался. Но запах… А потом постоянно обижался, что я ими не пользуюсь", — пожаловалась Оксана и добавила: "Они, кстати, на антресолях лежат — лучше любой антимоли!"

Жертв мужского выбора духов среди моих знакомых отыскалось трое. Одна из них посетовала заодно, что даже лучшие из мужчин совершенно не умеют выбирать украшения.

История четвертая: бабушкины бусы

"Мне всегда казалось, что у Юры хороший вкус. Он и сам одевался всегда хорошо, и замечал, что мне идет какое-то платье, например, и украшения тоже — я люблю натуральные камни, кристаллы… Но зачем, вот скажи, зачем дарить эти прабабушкины бусы? Не в том смысле, что это реликвия, передававшаяся в его семье из поколения в поколение, и вот я оказалась ее достойна. Ну и что, что янтарь! Ты посмотри на них", — из дальнего угла комода не без труда был извлечен и продемонстрирован искомый реликт.

"По-моему, симпатично", — из чувства противоречия я попыталась не ужаснуться, за что была вознаграждена странным взглядом, а бусы перекочевали обратно в ящик — наверное, пылиться и ждать своего часа — лет через сорок он, может, и настанет.

История пятая: пополнение в семействе

Не все, впрочем, такие материалисты — кое-кто старается сделать подарок для души, но чужая душа — даже самого близкого человека — может оказаться потемками.

Алина, выгуливающая в парке свою таксу Боба, делится впечатлениями от первого Дня святого Валентина, встреченного в браке. "Мой муж подарил мне щенка. Вот так просто — взял и принес домой, не посоветовавшись, ничего, типа "сюрприз". А кто с этим сюрпризом будет гулять, когда мы оба работаем? А еда — и квартира съемная, мало ли, как хозяева еще отнесутся. И вообще, если уж заводить животное, то лучше кошку. Но нет — вот тебе щенок, любимая, посмотри, какой хороший. Ну да, хороший, на сосисочку похож, и не выбрасывать же теперь. А кота мы все равно потом завели", — в заключение добавила Алина.

История шестая: неожиданное предложение

Вообще-то, торопить события обычно не свойственно молодым людям, и немудрено: не всегда все идет по плану. Елена признается, что до сих пор переживает и даже чувствует себя немного виноватой, хотя все случилось довольно давно.

"День прошел как обычно, мой на тот момент парень встретил меня с работы, мы поехали в ресторан… а там нежданчик: сидят его родители, мои родители… И он прямо при всех становится на одно колено, коробочка, все дела… Я, честно говоря, просто опешила. То есть все эти люди у меня за спиной сговорились, приехали вот сюда и даже не ожидают, что я могу сказать "нет". Честно говоря, я чуть не расплакалась, и совсем не от счастья — просто не знала, куда себя девать. Стыдно", — мрачно заключила Елена и не стала углубляться в дальнейшие подробности вечера.

Лучший способ защиты — нападение!

Если вы, прочитав эти леденящие душу истории, еще не отключили телефон и не задернули шторы, значит, вы не робкого десятка, а возможно, даже предпочитаете сами писать сценарий этого торжества любви над повседневностью. Итак, что думает о празднике сильная половина человечества.

К немалому разочарованию, молодые люди оказались более сдержаны, чем девушки, и неохотно рассказывали мне о провальных свиданиях, но кое-что узнать все-таки удалось.

"Однажды мне подарили букет. Нормальный букет такой. И не в приватной домашней обстановке, а вполне себе на людях", — с содроганием делится Дмитрий своей историей.

"Это были розы?"

"Да там всякого было", — уклончиво отвечает собеседник и замыкается в себе.

Оставив его рефлексировать над глубокой душевной травмой, нанесенной пылкой поклонницей, я поинтересовались у другого молодого человека, случались ли у него казусы на приуроченных к Дню святого Валентина рандеву.

"Мне как-то устроили сюрприз — притащили на каток. А я на коньках даже стоять не умею, не то что ездить!" — возмутился Женя, вспоминая не самое удачное в своей жизни свидание.

Из услышанного я сделала вывод, что все-таки стоит заранее выяснить, насколько спортивен ваш предмет обожания и нет ли у него аллергии на пыльцу, прежде чем креативить.

Вместо эпилога

На самом деле День святого Валентина, действительно, просто цифра на листке календаря. Для того, чтобы порадовать своих любимых, совсем не нужен повод, дата, фантазия, как у художника-экспрессиониста, или банковский счет, как у Ротшильда. Не зря ведь говорят, главное не подарок, главное — внимание, а если вы внимательны к своим вторым половинкам, то неприятных казусов, описанных выше, никогда в вашей жизни не случится.



© Pixabay.com Цветы в подарок

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