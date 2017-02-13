О формировании государственной идеологии и увлечении отдельных идеологов внешним оформлением "красных уголков" в ущерб их внутреннему содержанию ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с политическим экспертом, директором по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгерманом.

"У нас исторически сложилось так, что не только сердцевина, но и внешнее оформление очень долгое время было всем понятно. Внешние и внутренние факторы позволяли идти одной колеей. Но на этом фоне, особенно на местах, произошла бюрократизация этого процесса. И не в содержательном смысле, а в оформлении этих "красных уголков", — отметил Прейгерман.

Политический эксперт обратил внимание на то, что как только стала появляться необходимость более гибко реагировать на происходящее, у многих идеологов это не получилось, потому что за долгое время они привыкли заниматься оформлением "красным уголков", а не их внутренним содержанием.

Политолог согласился с тем, что в контексте недавнего "Большого разговора с президентом" пришло время экспертному сообществу объединиться в формировании общего идеологического направления.



© Sputnik / Виктор Толочко Большой разговор с президентом: ТОП-10 самых ярких цитат Лукашенко

"За счет конкуренции идей мы можем выйти на ту сердцевину, вокруг которой может строиться государственная идеология. Она есть и сейчас, но ее нужно обогащать. Только не надо искусственного объединения, оно будет абсолютно бесполезным", — уверен Прейгерман.

Также эксперт напомнил, что за долгое время мы привыкли жить в большом государстве, где были только одной из республик, в то время как все решения принимались в общегосударственном центре — Москве, и все лучшие кадры перетекали именно туда. Таким образом, по объективным причинам в обществе формировался некий "дух окраины".

"Для того, чтобы научиться понимать, что наше настоящее и будущее — это исключительно результат нашей деятельности, наших идеи и их реализации, нужно время. За 25 лет мы к этому приблизились, но нужно это развивать дальше", — констатировал Прейгерман.

Полную версию беседы с политическим экспертом, директором по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгерманом о формировании государственной идеологии слушайте на радио Sputnik Беларусь.