Врачей-сексологов в Беларуси можно пересчитать по пальцам, хотя с каждым годом все больше людей страдает нарушениями в сексуальной сфере и задумываются о сексуальном здоровье.

Ко Дню святого Валентина корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался с заведующим сексологическим отделением Городского клинического психиатрического диспансера Олегом Химко и узнал, с какими проблемами чаще приходят белорусы.

"Проблемы есть. Впрочем, мировая статистика свидетельствует — сексуальные нарушения достаточно распространенное явление. Отмечается, что на почве сексуальной несостоятельности много разводов", — констатировал эксперт.

Чем опасен феминизм

"Феминистические движения во всем мире набирают силу, женщины говорят о том, что их подавляют, начинают отвоевывать себе права — и мужчины теряют свои позиции", — рассказал Sputnik Химко.

Врач-сексолог считает необоснованным современные обвинения рекламы и культуры в "объективации" женщин — демонстрации их как сексуального объекта.

"Мы все люди, которые живут в сексуальном обществе, в мире из мужчин и женщин. Если девочка растет и видит, что мама занимается домашним хозяйством, то и сама она получит правильное воспитание. Женщина — хранительница очага, мать. Это детерминировано самой природой! И только среди гиен самки ведут себя не так, как во всех остальных биологических видах. Когда человек начинает сражаться с природой и противоречить ей — это приводит к конфронтации, но природа все же берет верх ", — отметил специалист.

Как заметил Химко, секс нужен в равной степени, как мужчинам, так и женщинам. Он напомнил, что самая главная функция сексуальности — коммуникативная, то есть функция живого общения между людьми.



© Sputnik / Виктор Толочко Заведующий сексологическим отделением Городского клинического психиатрического диспансера Олег Химко

"Если люди не стремятся к живому контакту, то страдает и вторая функция — гедонистическая, получения удовлетворения в результате этого общения. А что за жизнь без удовольствия?" — задался риторическим вопросом собеседник Sputnik и добавил о том, что существует и функция самоутверждения в роли мужчины или женщины.

"Мне кажется, феминистические движения наделали много вреда в этом плане: женщины перестали стремиться создавать семьи. Они утверждают, что отношения с мужчинами им в тягость, и что они самодостаточны во всех планах. Что мужчина необходим только для воспроизведения потомства, которое они могут воспитать и без него. Это проблема. Вследствие этого, формируются несколько векторов женской стратегии: поощряющие гомосексуальные отношения, отношения краткосрочные, множественные или отсутствие их", — констатировал врач.

Когда и как говорить с детьми о сексе?

Химко уверен: о сексе необходимо говорить с раннего детства, если вкладывать в слово "секс" более широкое понятие. Это вопросы половой идентичности — принятия себя, как мальчика или девочки; вопросы формирования полоролевого поведения — необходимо пояснять детям их роли и их корректировать в случаях необходимости.

Мальчики, полагает Химко, должны чаще проводить время с отцами, заниматься "мальчишескими" занятиями — от игр в машинки и до футбола. Девочек также следует увлекать к роли женщины, поощрять "женские" интересы — игры в куклы, рукоделие и тому подобное.

"Непременно это должно совершаться с любовью. И не только со стороны матери к девочкам, а отца к мальчику. Любовь отца к дочери формирует зачатки будущей сексуальности. А наблюдение за поведением родителей формирует отношения к противоположному полу. И именно родители первые кто должен заниматься сексуальным воспитанием своих детей", — отметил он.

По словам врача, существует много примеров того, что, много женщин-одиночек, воспитывающих своих детей, не могут дать полноценного сексуального воспитания мальчику или девочке. "После чего возникает ряд сексуальных проблем, как с ориентацией, так и сексуальными дисфункциями", — рассказал Химко.

Как можно ответить ребенку, который спрашивает у родителей, откуда он появился? Химко порекомендовал разговаривать с ребенком, приводя примеры похожие на реальность, но метафорично.



© Pixabay.com Корень большинства сексуальных проблем кроется в детстве

"Семечко попало в горшочек, выросло… Метафоры дают намек на то, как это действительно происходит без конкретики во избежание ранней сексуализации ребенка. Конкретный же разговор должен произойти тогда, когда ребенок немного повзрослеет. При этом упор стоит делать на взаимоуважительные, ответственные взаимоотношения между полами, мужчиной и женщиной", — уверен сексолог.

Опасный способ знакомства с сексом для неподготовленного ребенка, уверен Химко — порнография в интернете или улица. Поэтому бдительность родителей очень важна, отметил собеседник Sputnik.

"Многие дети и подростки, к сожалению, становятся жертвами "секса" благодаря порнографии. Она наносит существенный вред формированию нормальной гармоничной сексуальности. Стимулирует раннюю сексуализацию. Упраздняет необходимое гармоничное прохождение формирования платонической и эротической стадий психсексуального развития", формирует девиантное поведение и парафилии", — констатировал Химко.

В чем вред порнофильмов?

"Порнография эксплуатирует сексуальность человека — конечно же, ради извлечения дохода. И чтобы достигать желаемого эффекта, акценты в такой продукции делают на сексуальном аспекте либидо, формируя порою зависимость и отвлекая от естественных гармоничных человеческих отношений при этом пренебрегая чувственным компонентом эротического и платонического аспектов влечения между полами. Вредна порнография и для взрослых — сейчас от нее появляется все больше зависимых, и пациенты с такой тягой к "фильмам для взрослых" приходят чаще", — утверждает доктор.



© Pixabay.com По мнению сексолога, "айтишников" все больше среди его пациентов потому, что виртуальное общение все чаще подменяет для многих из них живое

Как отметил врач-сексолог, зависимость от порнографии ведет к проблемам в сексуальной жизни. "Ведь в реальной жизни все по-другому. Нужен труд чувств, чувственность, напряжение, способность разжечь огонь взаимного желания…" — рассказал он.

С какими проблемами приходят к сексологам?

Врач подтвердил: подавляющее большинство пациентов сексолога — мужчины.

"В последнее время все чаще обращаются молодые люди до 25 лет. Часто приходят с неуверенные в себе мнительные молодые люди с особенностями личностной организации, — из-за чего и терпят фиаско. Значительная часть обращений связанна с психогенными формами нарушения эрекции. В последнее время приходит очень много программистов", — отметил заведующий сексологическим отделением.



© Pixabay.com С возрастом супруги все реже смотрят друг на друга - главное, чтобы они смотрели в одном направлении

Специалист не исключил, что обращения "айтишников" могут быть связаны с перегрузками — "синдромом менеджера", часто использующие виртуальное общении, как альтернатива живым человеческим отношениям и сексуальным контактами, с нарушениями реальной социальной связи.

Возрастает роль обращений, связанных с появлением влечения к представителям своего пола или сомнений в направленности сексуального влечения.

"Если брать во внимание гомо- или би- сексуальные отношения — это как правило одно из проявлений незрелой инфантильной сексуальности. На самом деле, количество гомосексулов возрастает по причине трансформации ролевых установок, задержек психосексуального развития, попадания в неблагоприятную среду общения и закрепления на эротических и сексуальных стимулах и многих других социально обусловленных факторах. Таких обращений становится больше — в особенности бьют тревогу родители. Сами гомосексуалы, кстати, это касается и женщин, обращаются редко — это их выбор, а общество считает это терпимой нормой. Плюс ко всему, некоторые СМИ даже пропагандируют, может и исподволь, однополые отношения. Это и санкционирует", — добавил Химко.

Кроме неправильного воспитания, будущие проблемы в сексуальной сфере могут быть заложены ранней депривацией — то есть отлучением от родителей. Как заверил Химко, дети, которых отправили в ясли слишком рано, позже вырастают неспособными к продолжительным отношениям.

"Вообще к каждому пациенту относимся индивидуально, с учетом очень многих факторов", — заверил собеседник Sputnik.