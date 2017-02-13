Жодинские банкоматы БПС-банка предлагают клиентам обслуживание на белорусском, русском, английском, а теперь и на китайском языке, пишет ex-Press.by.





Граждан Китая в последнее время все чаще можно встретить в городских магазинах, банках и на почте. Напомним, в Борисовском районе строят белорусско-китайский завод «Белджи», а в Смолевичском — китайско-белорусский индустриальный парк.