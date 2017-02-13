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В Жодино появился банкомат на китайском языке

14.02.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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Жодинские банкоматы БПС-банка предлагают клиентам обслуживание на белорусском, русском, английском, а теперь и на китайском языке, пишет ex-Press.by.


Граждан Китая в последнее время все чаще можно встретить в городских магазинах, банках и на почте. Напомним, в Борисовском районе строят белорусско-китайский завод «Белджи», а в Смолевичском — китайско-белорусский индустриальный парк.

 
 
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Граждан Китая в последнее время все чаще можно встретить в городских магазинах, банках и на почте.

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