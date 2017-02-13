Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории России с целью помочь своим «пророссийским кандидатам». С таким обвинением выступил генеральный секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран в эфире телеканала France 2, сообщает Reuters.

Ферран считает, что Москва благосклонно относится к политике кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона. Ферран отметил, что призвал правительство предпринять шаги, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «иностранного вмешательства» в выборы.

Проводя параллель с выборами президента США, где американские спецслужбы усмотрели «вмешательство России», Ферран сказал: «Американцы заметили это, но было слишком поздно», пишет РБК.

В частности, Ферран пожаловался на российские государственные телеканалы Russia Today и Sputnik, которые, по его словам, распространили «фейковые новости» с целью подорвать общественное мнение о Макроне. Кроме того, Ферран сообщил о кибератаках на интернет-ресурсы движения Макрона. Представитель движения уверен, что Макрон стал мишенью из-за его политики в интересах Европы.

Reuters замечает, что обвинения Феррана стали первыми прямыми обвинениями от представителей политических сил Франции в том, что Россия пытается повлиять на исход выборов, которые пройдут в мае.

Недавний опрос Французского института общественного мнения, проведенного 30 января–2 февраля, показал, что за Макрона готовы проголосовать 20% французов. Другой опрос, проведенный исследовательской компанией Opinion Way, показал, что во второй тур президентских выборов во Франции выйдут Макрон и Ле Пен.