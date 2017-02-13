﻿ Россию теперь обвиняют во вмешательстве в выборы президента Франции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россию теперь обвиняют во вмешательстве в выборы президента Франции

14.02.2017 11:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россию теперь обвиняют во вмешательстве в выборы президента Франции

Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории России с целью помочь своим «пророссийским кандидатам». С таким обвинением выступил генеральный секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран в эфире телеканала France 2, сообщает Reuters.

Ферран считает, что Москва благосклонно относится к политике кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона. Ферран отметил, что призвал правительство предпринять шаги, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «иностранного вмешательства» в выборы.

Проводя параллель с выборами президента США, где американские спецслужбы усмотрели «вмешательство России», Ферран сказал: «Американцы заметили это, но было слишком поздно», пишет РБК.

В частности, Ферран пожаловался на российские государственные телеканалы Russia Today и Sputnik, которые, по его словам, распространили «фейковые новости» с целью подорвать общественное мнение о Макроне. Кроме того, Ферран сообщил о кибератаках на интернет-ресурсы движения Макрона. Представитель движения уверен, что Макрон стал мишенью из-за его политики в интересах Европы.

Reuters замечает, что обвинения Феррана стали первыми прямыми обвинениями от представителей политических сил Франции в том, что Россия пытается повлиять на исход выборов, которые пройдут в мае.

Недавний опрос Французского института общественного мнения, проведенного 30 января–2 февраля, показал, что за Макрона готовы проголосовать 20% французов. Другой опрос, проведенный исследовательской компанией Opinion Way, показал, что во второй тур президентских выборов во Франции выйдут Макрон и Ле Пен.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько денег можно получить от родных и друзей, чтобы не платить налог. Прямая линия с МНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика