МИНСК, 14 фев – Sputnik. Две совы-сипухи появились в зоопарке Гродно, однако их сложно увидеть не только посетителям, но и сотрудникам, сообщили Sputnik в зоопарке.

Совы были доставлены в Гродно еще в октябре прошлого года – из калининградского зоопарка. Птиц поселили в самом теплом помещении – павильоне "Попугаи".

"Сипухи – птицы ночные, очень пугливые и осторожные, поэтому их сложно увидеть не только посетителям, но даже сотрудникам", – сказали в зоопарке.

Там также рассказали: для того, чтобы посмотреть, что делают эти птицы ночью, в павильоне пришлось установить камеру видеонаблюдения.