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Гродненский зоопарк обзавелся парой сов, которых никто не может увидеть
14.02.2017 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Две совы-сипухи появились в зоопарке Гродно, однако их сложно увидеть не только посетителям, но и сотрудникам, сообщили Sputnik в зоопарке.
Совы были доставлены в Гродно еще в октябре прошлого года – из калининградского зоопарка. Птиц поселили в самом теплом помещении – павильоне "Попугаи".
"Сипухи – птицы ночные, очень пугливые и осторожные, поэтому их сложно увидеть не только посетителям, но даже сотрудникам", – сказали в зоопарке.
Там также рассказали: для того, чтобы посмотреть, что делают эти птицы ночью, в павильоне пришлось установить камеру видеонаблюдения.
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Птиц привезли в Гродно из Калининграда, живет пара сов-сипух в самом теплом помещении – павильоне "Попугаи".
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