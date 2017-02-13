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Гродненский зоопарк обзавелся парой сов, которых никто не может увидеть

14.02.2017 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Две совы-сипухи появились в зоопарке Гродно, однако их сложно увидеть не только посетителям, но и сотрудникам, сообщили Sputnik в зоопарке.

Совы были доставлены в Гродно еще в октябре прошлого года – из калининградского зоопарка. Птиц поселили в самом теплом помещении – павильоне "Попугаи".

"Сипухи – птицы ночные, очень пугливые и осторожные, поэтому их сложно увидеть не только посетителям, но даже сотрудникам", – сказали в зоопарке.

Там также рассказали: для того, чтобы посмотреть, что делают эти птицы ночью, в павильоне пришлось установить камеру видеонаблюдения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Птиц привезли в Гродно из Калининграда, живет пара сов-сипух в самом теплом помещении – павильоне "Попугаи".

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