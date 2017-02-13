Компания Disney разорвала отношения с самым высокооплачиваемым и популярным блогером YouTube ПьюДиПаем из-за подозрений в антисемитизме.



Изображение: youtube.com / businessinsider.com

В течение нескольких последних месяцев на канале ПьюДиПая появились видео с отсылками к нацизму и антисемитскими изображениями.

ПьюДиПай (его настоящее имя Феликс Чельберг, он из Швеции) признал, что ролики были оскорбительными, но заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо по национальному признаку.

Канал ПьюДиПая является лидером по количеству просмотров (более 14 миллиардов) и подписчиков (более 52 миллионов) в YouTube. В прошлом году блогеру удалось заработать 15 млн долларов.

С компанией Disney блогер связан через посредника — Maker Studios. Эта компания работает со звездами YouTube, транслируя рекламы через их видеоканалы.

«Феликс зашел слишком далеко, в итоге его видео оказались неприемлемыми», — заявили в Maker Studios

В одном из роликов, о которых идет речь, два индийца (ПьюДиПай заплатил им) держат плакат с пожеланием смерти евреям.

Блогер в ответ на критику заявил, что пытался показать, «насколько современный мир сошел с ума, что люди готовы сказать что угодно за 5 долларов».

В прошлом году ПьюДиПай был временно заблокирован в «Твиттере» за шутки об «Исламском государстве», организации, которая признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе и в России.