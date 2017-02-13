В суде Центрального района Гомеля 14 февраля началось первое в Беларуси судебное слушание по так называемому декрету о тунеядцах. Житель областного центра несогласен с тем, что не участвует в финансировании госрасходов и требует признать неконституционным декрет, определивший его в тунеядцы.



Гомельчанин Александр Семенов, справа, и его представитель на суде, правовой инспектор профсоюза РЭП, Леонид Судаленко

Более чем за полчаса до начала процесса возле здания суда уже стали собираться люди, желающие присутствовать на слушании. Также в Гомель на открытое заседание приехала и экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич.

Несмотря на то, что для слушания был выделен самый большой зал суда района, всех желающих вместить он не смог — только представителей различных СМИ было около десяти человек. Несколько десятков человек остались в фойе. За людьми наблюдал человек в штатском, записывая происходящее на видеокамеру.





Иск против налоговой Центрального района подал гомельчанин Александр Семенов. Долгое время мужчина работал в России, где у него был свой бизнес, сообщают naviny.by . Потом обстоятельства изменились, и он вернулся в Беларусь. В 2015 году Семенов жил на ранее заработанные деньги. Мужчина обжаловал требование об уплате сбора на финансирование госрасходов в районной и областной инспекции, а затем при поддержке профсоюза РЭП обратился в суд.



Александр Семенов

В исковом заявлении гомельчанин требует признать декрет неконституционным, а его самого участвующим в финансировании госрасходов и не применять против него положения декрета № 3.

Корреспондент TUT.BY находится с зале суда Центрального района. Подробный репортаж о судебном слушании против налоговой читайте позже на нашем сайте.