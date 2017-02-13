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Судебный прецедент создан. В Гомеле начались слушания по делу "Тунеядец против налоговой"
В суде Центрального района Гомеля 14 февраля началось первое в Беларуси судебное слушание по так называемому декрету о тунеядцах. Житель областного центра несогласен с тем, что не участвует в финансировании госрасходов и требует признать неконституционным декрет, определивший его в тунеядцы.
Более чем за полчаса до начала процесса возле здания суда уже стали собираться люди, желающие присутствовать на слушании. Также в Гомель на открытое заседание приехала и
Несмотря на то, что для слушания был выделен самый большой зал суда района, всех желающих вместить он не смог — только представителей различных СМИ было около десяти человек. Несколько десятков человек остались в фойе. За людьми наблюдал человек в штатском, записывая происходящее на видеокамеру.
Иск против налоговой Центрального района подал гомельчанин Александр Семенов. Долгое время мужчина работал в России, где у него был свой бизнес, сообщают
В исковом заявлении гомельчанин требует признать декрет неконституционным, а его самого участвующим в финансировании госрасходов и не применять против него положения декрета № 3.
Корреспондент TUT.BY находится с зале суда Центрального района. Подробный репортаж о судебном слушании против налоговой читайте позже на нашем сайте.
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В исковом заявлении мужчина требует признать декрет неконституционным и признать истца участвующим в финансировании госрасходов и не применять против него...
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