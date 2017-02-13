Организованная группа на протяжении трех лет занималась хищением дизтоплива, сделав 2 незаконные врезки в магистральный нефтепродуктопровод "Полоцк-Вентпилс", для чего был проложен рукав длиной порядка 2 километров.

Подробности громкого расследования на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного Комитета РБ Сергей Кабакович.

Следствием установлено, что летом 2014 года 44-летний житель Браслава создал организованную группу, в которую были вовлечены 11 человек — все жители Витебской области. Роли обвиняемых были четко распределены.

"Участники организованной группы были обеспечены всем необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации", — сказал Кабакович.

В ходе расследования выяснилось, что участниками группы были сделаны две врезки в нефтепродуктопровод "Полоцк-Вентспилс" в Миорском и Браславском районах.

"С помощью отводов проложенных под землей топливо поступало в замаскированные металлические емкости, которые располагались на территории частных домов в Миорском районе", — рассказал представитель СК.

В результате противоправной деятельности членов организованной группы предприятию "Запад-Транснефтепродукт" был причинен ущерб в размере более 102 тысяч рублей.

Кроме того, по информации СК, в составе группы находился один из охранников предприятия "Запад-Транснефтепродукт". Он, используя свои служебные полномочия, имел возможность снабжать членов группы информацией, которая позволяла укрывать хищения.

В настоящее время обвинения предъявлены всем участникам организованной группы. Действия охранника предприятия квалифицированы по статьям "кража" и "злоупотребление служебными полномочиями". Руководителю группы и еще 5 участникам предъявлено окончательное обвинение по статьям "умышленное приведение в негодность путей сообщения". Действия еще 5 членов группы квалифицированы по статье "кража".

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Комментарий начальника отдела информации и связей с общественностью Следственного Комитета РБ Сергея Кабаковича о расследовании кражи дизтоплива из нефтепровода "Полоцк-Вентспилс" слушайте на радио Sputnik Беларусь.