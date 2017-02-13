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СК о громкой краже топлива из нефтепровода: 11 человек будут судить

14.02.2017 12:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Организованная группа на протяжении трех лет занималась хищением дизтоплива, сделав 2 незаконные врезки в магистральный нефтепродуктопровод "Полоцк-Вентпилс", для чего был проложен рукав длиной порядка 2 километров.

Подробности громкого расследования на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного Комитета РБ Сергей Кабакович.

Следствием установлено, что летом 2014 года 44-летний житель Браслава создал организованную группу, в которую были вовлечены 11 человек — все жители Витебской области. Роли обвиняемых были четко распределены.

"Участники организованной группы были обеспечены всем  необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации", — сказал Кабакович.

В ходе расследования выяснилось, что участниками группы были сделаны две врезки в нефтепродуктопровод "Полоцк-Вентспилс" в Миорском и Браславском районах

СК о громкой краже топлива из нефтепровода: 11 человек будут судить
© Фото: аккаунт Светланы Сахаровой в Facebook
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"С помощью отводов проложенных под землей топливо поступало в замаскированные металлические емкости, которые располагались на территории частных домов в Миорском районе", — рассказал представитель СК.

В результате противоправной деятельности членов организованной группы предприятию "Запад-Транснефтепродукт" был причинен ущерб в размере более 102 тысяч рублей.

Кроме того, по информации СК, в составе группы находился один из охранников предприятия "Запад-Транснефтепродукт". Он, используя свои служебные полномочия,  имел возможность снабжать членов группы информацией, которая позволяла укрывать хищения.

В настоящее время обвинения предъявлены всем участникам организованной группы. Действия охранника предприятия квалифицированы по статьям "кража" и "злоупотребление служебными полномочиями". Руководителю группы и еще 5 участникам предъявлено окончательное обвинение по статьям "умышленное приведение в негодность путей сообщения". Действия еще 5 членов группы квалифицированы по статье "кража".

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Комментарий начальника отдела информации и связей с общественностью Следственного Комитета РБ Сергея Кабаковича о расследовании кражи дизтоплива из нефтепровода "Полоцк-Вентспилс" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование резонансного дела — организованная группа 3 года воровала дизтопливо из магистрального нефтепровода...

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