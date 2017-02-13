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Более 80 новых семей появится в Минске в День святого Валентина

14.02.2017 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. В День всех влюбленных в столице запланировано проведение 84-х бракосочетаний, сообщила Sputnik пресс-секретарь Минюста Беларуси Ольга Мурашковская.

Более 80 новых семей появится в Минске в День святого Валентина
© Фото: из архива автора
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Белорусские загсы в честь праздника планируют провести ряд мероприятий, посвященных как Дню всех Влюбленных, так и своему юбилею.

"На протяжении всего года все отделы загса республики чествуют каждого сотого заявителя, обратившегося к ним за регистрацией актов гражданского состояния, молодоженов, регистрирующих 100-ый брак в году в этом загсе, и счастливых родителей, регистрирующих сотое рождение ребенка в загсе", — рассказала Мурашковская.

Как отметила собеседница Sputnik, заключившим брак в День святого Валентина белорусам будут делать подарки, а поздравлять с созданием семьи их будут в каждом загсе по-разному. В этот вторник только в Минске планируют зарегистрировать брак 84 пары.

Сегодня в Беларуси акты гражданского состояния регистрируют 148 отделов загса местных исполнительных и распорядительных органов и 4 Дома гражданских обрядов (бракосочетания) горисполкомов, поселковые и сельские исполнительные и распорядительные органы, а за ее пределами — загранучреждения Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В честь 100-летнего юбилея образования в Беларуси загсов Министерство юстиции обещает устроить широкое празднование.

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