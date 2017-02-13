День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля — обмениваются валентинками, дарят подарки и цветы, проводят вместе вечер и признаются в чувствах.

Большинство белорусов, которых корреспонденты Sputnik встретили на улицах города, ко Дню святого Валентина относятся без должного трепета. Некоторые даже пожаловались, что за всю жизнь не получили ни одной валентинки. Встревоженные такими новостями, корреспонденты Sputnik направились в магазины подарков и на точки упаковки подарков, чтобы выяснить, неужто так очерствело сердце белоруса, что праздник ему больше не в радость.

"Девушки стараются порадовать своих парней, жены — мужей, покупают баночки, в которых — сто причин для любви ко второй половинке, например. А мужчины не особенно изобретательны. Самый главный подарок в этом году — наручники. Причем, приходят, смущаются, говорят, что у них необычный и личный подарок. А такой подарок у каждого второго. За все время только одно кольцо упаковала — видимо, будет предложение руки и сердца", — рассказала продавец в одном из магазинов.