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Playboy возвращает в журнал обнаженных девушек

14.02.2017 12:31 — Разное | Ежедневник  
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Playboy возвращает в журнал обнаженных девушек

Журнал Playboy решил вернуть фотографии обнаженных девушек на страницы своего издания. Руководство журнала признало ошибкой полный отказ от старой концепции.

Напомним, что с марта 2016 года журнал перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей. Это было провозглашено новой редакционной политикой издания.

"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность - написал в Twitter креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер.

Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").


 
 
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Журнал Playboy решил вернуть фотографии обнаженных девушек на страницы своего издания. Руководство журнала признало ошибкой полный отказ от старой концепции.

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