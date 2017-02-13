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"Евроминималка": как отличаются минимальные зарплаты в странах Евросоюза

14.02.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Статистическая служба Евросоюза (Евростат) обнародовала новые данные о размерах минимальных зарплат в странах ЕС в январе 2017 года. Самая высокая "минималка" у граждан Люксембурга (1 999 евро в месяц), это почти в 10 раз больше, чем у граждан Болгарии, находящейся на последней строчке рейтинга (235 евро в месяц).

"Евроминималка": как отличаются минимальные зарплаты в странах Евросоюза
© Фото: pexels.com
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Несмотря на самые низкие показатели, в процентном отношении минимальная зарплата в Болгарии с 2008 года выросла на рекордные 112 процентов. А вот Греция стала единственной страной ЕС, где размер "минималки" за десятилетие уменьшился (с 794 евро в 2008 году – до 684 евро в 2017 году).

Список стран, где "минималка" превышает тысячу евро, не изменился (Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания). Некоторые страны ЕС (Австрия, Дания, Италия, Кипр, Швеция) не имеют законодательно установленного размера минимальной зарплаты.

В Беларуси с 1 января 2017 года минимальная зарплата установлена в размере 265 рублей. Минимальная заработная плата (МЗП) это нижняя граница оплаты труда работников, ее размер устанавливается правительством. Работодатели не имеют права платить своим работникам меньше установленного норматива.

 
 
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Самая высокая минимальная зарплата в ЕС почти в 10 раз превышает самую низкую. Размеры "минималок" в некоторых странах Евросоюза – в инфографике Sputnik.

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