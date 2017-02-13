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"Участок Чижа" в центре продали под строительство элитного дома за 750 тысяч рублей
Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялись торги по одному из самых интересных участков в центре столицы. Почти гектар земли за Домом правительства, возле Театра музкомедии, продан на седьмом шаге за 750 тысяч белорусских рублей — примерно за 390 тысяч долларов в эквиваленте.
Напомним, несколько лет назад этот участок
15 квартир в бараках «Трайпл» расселил, но строительство так и не началось, и землю у компании изъяли.
95 соток ценнейшей земли выставили на аукцион под строительство элитного жилья с начальной ценой около 544 тысячи белорусских рублей.
Перед началом торгов с предупреждением будущему владельцу выступил представитель компании «Трайпл». Он рассказал, что компания с 2012 по 2015 год на отселение и снос потратила 1 миллион 168 тысяч 168 долларов. И будет требовать у победителя возврата этой суммы в течение 30 дней после аукциона.
Первый заместитель Минского городского центра недвижимости Игорь Ладутенко уточнил: «Данное условие не является
Похоже, упоминание суммы в $ 1,168 млн повлияло на обоих участников торгов. Лот был продан на седьмом шаге за 750 тысяч белорусских рублей. Представитель компании, ставшей победителем аукциона, воспользовался своим правом временно остаться анонимным. Временно — поскольку сведения о победителе аукциона не разглашаются до того, как выигравший оплатит лот.
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Представитель "Трайпла" предупредил, что компания будет требовать вернуть уже вложенное в эту землю - а это 1 миллион 168 тысяч долларов.
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