Брестское «Динамо» продолжает укреплять состав накануне старта чемпионата Беларуси по футболу.



Дмитрий Мозолевский. Фото: Прессбол

Сегодня брестчане подписали контракт с белорусским нападающим Дмитрием Мозолевским и испанским защитником Борхой Докалем.

Дмитрий Мозолевский родился 30 апреля 1986 года в Бресте. За восемь сезонов в составе «Динамо-Брест» провел 228 матчей, забил 58 голов и отдал 28 передач. В 2007 году стал обладателем и лучшим бомбардиром Кубка Беларуси. С 2011 года — игрок борисовского БАТЭ, с которым три раза завоевывал золотые медали высшей лиги.

Борха Докаль появился на свет 3 октября 1991 года в Сантандере, где начал профессиональную карьеру в составе местного «Расинга». Также на его счету выступления за испанский «Мирандес» (2013−2015) и словацкую «Сеницу» (2016−2017).