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Брестское "Динамо" подписало Мозолевского и испанского защитника

14.02.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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Брестское «Динамо» продолжает укреплять состав накануне старта чемпионата Беларуси по футболу.


Дмитрий Мозолевский. Фото: Прессбол

Сегодня брестчане подписали контракт с белорусским нападающим Дмитрием Мозолевским и испанским защитником Борхой Докалем.

Дмитрий Мозолевский родился 30 апреля 1986 года в Бресте. За восемь сезонов в составе «Динамо-Брест» провел 228 матчей, забил 58 голов и отдал 28 передач. В 2007 году стал обладателем и лучшим бомбардиром Кубка Беларуси. С 2011 года — игрок борисовского БАТЭ, с которым три раза завоевывал золотые медали высшей лиги.

Борха Докаль появился на свет 3 октября 1991 года в Сантандере, где начал профессиональную карьеру в составе местного «Расинга». Также на его счету выступления за испанский «Мирандес» (2013−2015) и словацкую «Сеницу» (2016−2017).

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское "Динамо" продолжает укреплять состав накануне старта чемпионата Беларуси по футболу.

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