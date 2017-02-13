﻿ Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси снизился. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси снизился

14.02.2017 13:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси снизился

Министерство труда и социальной защиты Беларуси отмечает существенное снижение напряженности на рынке труда страны.

Как сообщила пресс-служба министерства, уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2017 года составил 0,9% к численности экономически активного населения и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на 0,1% (на 1 февраля 2016 года – 1,1 %).

На учете в качестве безработных на 1 февраля 2017 года состояло 39,9 тыс. безработных, что на 16,3% меньше, чем на 1 февраля 2016 года (43,3 тыс. человек).

Нанимателями заявлены сведения о наличии на 1 февраля 2017 года 39,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,4% больше, чем на 1 февраля 2016 года Спрос на работников по рабочим профессиям составил 49,2% от общего числа вакансий против 49,1 % на 1 февраля 2016 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 февраля 2017 года составил 1 (на 1 февраля 2016 г. – 1,7). При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий Гродненской области (0,8 безработных на вакансию), Могилевской области (0,9 безработных на вакансию) и г. Минске (0,6 безработных на вакансию).

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы в январе 2017 года на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 9,5 тыс. человек, из них 7,6 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 308 человек.

В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 5 семьям безработных.

В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 5,9 тыс. человек.

За содействием в трудоустройстве в январе 2017 года обратилось 19,2 тыс. человек, поставлено на учет в качестве безработных 15,9 тыс. человек (110,8 % и 105,8 % соответственно к январю 2016 года).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты Беларуси отмечает существенное снижение напряженности на рынке труда страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Участок Чижа" в центре продали под строительство элитного дома за 750 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика