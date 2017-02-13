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Бразильцы из мини-футбольного клуба "Столица" спели "Касіў Ясь канюшыну"
Бразильские легионеры из мини-футбольного клуба «Столица» ко Дню святого Валентина спели белорусскую народную песню «Касіў Ясь канюшыну» в обработке легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина.
Гильерме Фонсека, Фероз и Бето очень старались, порой сбивались, но совсем не стеснялись. Получилось занятно.
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Бето выступает за «Столицу» уже не первый сезон и успел забить 25 мячей. А вот Фонсека и Фероз
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Бразильские легионеры из мини-футбольного клуба "Столица" ко Дню святого Валентина спели белорусскую народную песню "Касіў Ясь канюшыну" в обработке легендарного...
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