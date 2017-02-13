Бразильские легионеры из мини-футбольного клуба «Столица» ко Дню святого Валентина спели белорусскую народную песню «Касіў Ясь канюшыну» в обработке легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина.

Гильерме Фонсека, Фероз и Бето очень старались, порой сбивались, но совсем не стеснялись. Получилось занятно.

Видео: Столица мини-футбольный клуб

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Бето выступает за «Столицу» уже не первый сезон и успел забить 25 мячей. А вот Фонсека и Фероз появились в команде совсем недавно. А дебютировали и вовсе лишь два дня назад, когда помогли разгромить «Динамо-БНТУ» — 9:0. Причем Фонсека сразу же отличился хет-триком, в первом тайме трижды поразив ворота в течение 4 минут. Фероз забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса.