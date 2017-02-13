Представляем обзор 18-го тура, в котором гомельский ВРЗ сыграл первую ничью в сезоне.



Фото: МФК «Столица»

Долгожданный дебют бразильских новичков «Столицы»

Перед прошлой игрой с «Витэном» оба новичка вышли на предматчевую разминку, однако после нее Фероз отправился на трибуну, а Гуи Фонсека, хотя и попал в заявку, на площадке так и не появился.

Встреча с идущим на предпоследнем месте «Динамо-БНТУ» сулила всем поклонникам «столичников» увидеть, наконец, новичков в деле. И дебют действительно состоялся. На 3-й минуте Гуи и Фероз вышли на замену и принялись «взрывать» фланги противника. Вначале между игроками было небольшое недопонимание, следствием этого стало отсутствие забитых мячей вплоть до 14-й минуты, однако постепенно бразильцы схватили нити игры и начали обыгрывать соперников один в один, отдавать тонкие передачи, а затем Гуи и вовсе оформил хет-трик за четыре минуты.

Во втором тайме солировал уже Фероз. Сначала с его передачи забил Лазюк, затем шансом воспользовался Шостак, ну и напоследок брутальный бразилец отличился сам. В конце матча Фероз мог забить и еще, но дважды на высоте оказался вратарь динамовцев.

Из других героев матча можно выделить Тараса Королишина, на счету которого три голевые передачи (все — на Фонсеку) и Сергея Шостака (на счету защитника голевой дубль). 9:0 — уверенная победа «Столицы».

Огненная ничья в матче ВРЗ и МАПИДа

И опять, как и в прошлом туре, самое зрелищное противостояние волей расписания было вынесено на отдельный день и закрывало игровую программу. В турнирной таблице между МАПИДом и ВРЗ пропасть — 12 очков, однако только неопытные новички могли подумать, что из-за этого в противостоянии все уже решено. Болельщики же со стажем понимали: в Гомеле будет битва, потому что какую бы строку ни занимали противники, и МАПИД и ВРЗ — команды топ-уровня.

Первым забил МАПИД уже на 3-й минуте, отличился Дмитрий Лось. Однако совсем скоро, на 9-м обороте секундной стрелки ВРЗ сравнял счет. Забил Григорьев с передачи Лемешко. После этого хозяева взяли инициативу в свои руки и сумели «положить» в ворота гостей еще два гола (Григорьев и Матвеенко). Перерыв больше пошел на пользу «домостроителям» — во втором тайме они довольно быстро сравняли счет (вновь забил Лось, а также реализовал свой шанс Лушковский). Тем не менее, ВРЗ вновь вышел вперед (очень красивый гол головой оформил Дмитрий Гончаров). После этого «вагоноремонтники» могли забить еще и окончательно снять все вопросы относительно победителя, но пропустили контратаку гостей на предпоследней минуте и довольствовались лишь результативной ничьей 4:4.

Трудовая победа «Лидсельмаша»

Предстоящий матч «Лидсельмаша» и «АК Южный» вроде бы не сулил зрителям большой интриги (лидчане идут третьими, а «южане» тринадцатыми"), однако несмотря на разное положение в турнирной таблице, гомельский клуб сумел дать бой фавориту, отвечая на голы соперника вплоть до середины второго тайма. Но затем игроки гостей «подсели» физически и, как следствие, стали чаще нарушать правила. В итоге гол, переломивший ход встречи, был забит как раз после назначенного в сторону «АК Южный» штрафного удара (феноменальный выстрел удался Дмитрию Клочко). В оставшееся время «Лидсельмаш» полностью контролировал ход поединка, а на 31-й минуте произвел контрольный выстрел (гол на счету Себискверадзе) — 4:2 в пользу Лиды.

11 голов в матче «Гранита» и «Борисова-900»

В субботу в Микашевичах было очень жарко. Команды забыли об обороне (как и всегда в этом зале) и выдали зрелищный и крайне результативный поединок. Подлил масла в огонь и тот факт, что клубы являлись соседями в турнирной таблице. В итоге Борисов забил на один гол больше и сумел-таки потеснить гродненское «УВД-Динамо» с восьмой строки. Теперь у борисовчан ровно на один балл больше.

Еще в 18-м туре

• «Дорожник» после двух поражений подряд не оставил камня на камне от светлогорского ЦКК — 9:0. Покер на счету Александра Белого;

• «Форте» в игре с «УВД-Динамо», имея к 36-й минуте преимущество в два мяча (2:0), умудрился свести матч к ничьей (2:2) и потерял прекрасную возможность приблизиться к зоне плей-офф;

• «Охрана-Динамо» дома минимально уступила БЧ (2:3);

• «Витэн» обыграл «Аматар» со счетом 3:2, и теперь «энергетики» делят пятую позицию с минским МАПИДом (у обеих команд по 34 балла);

• ЦКК первым из клубов высшей лиги достиг отметки в 100 пропущенных мячей (уже 107).

18-й тур

«Охрана-Динамо» 2−3 БЧ

«Гранит» 4−5 «Борисов-900»

ЦКК 0−9 «Дорожник»

«Форте» 2−2 «УВД-Динамо»

«Витэн» 3−2 «Аматар»

«Лидсельмаш» 4−2 «АК Южный»

«Динамо-БНТУ» 0−9 «Столица»

ВРЗ 4−4 МАПИД.