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Гидромет пообещал плюсовую температуру в ближайшие дни

14.02.2017 13:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Дневная температура в ближайшие дни в Беларуси будет выше нуля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет пообещал плюсовую температуру в ближайшие дни
© Pixabay.com
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Ранее синоптики предупредили, что до конца февраля морозов в республике уже не ожидается: до отрицательных значений температура воздуха будт опускаться лишь ночью.

"В среду 15 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, минимальная температура воздуха ночью составит от –1 до –7°С, максимальная днем от –3 до +2°С", – сказали в Гидромете.

По данным специалистов, в четверг 16 февраля республика останется в области повышенного атмосферного давления, осадки – мокрый снег и дождь – ожидаются только в крайних северо-восточных районах страны. Ночью термометры покажут –2..–9°С, при прояснениях до –11°С, днем – от –3 до +2°С.

В пятницу 17 февраля из-за атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы, пройдут кратковременный мокрый снег с дождем, температура ночью составит от 0..–7°С, днем – –2..+3°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Осадков пока не ожидается, только в пятницу на большей части территории Беларуси пройдет мокрый снег.

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