Стали известны тарифы на ЖКУ в 2017-м году.

Решение Мингорисполкома №155 от 17 января 2017 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость техобслуживания жилого дома составит 0,1155 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, техобслуживания лифта - 1,33 рубля с человека в месяц.

За теплоснабжение и горячее водоснабжение придется выложить 98,8 рубля за гигакалорию. Стоимость водоснабжения установлена в размере 0,7638 рубля за кубометр, водоотведения - 0,5103 рубля за кубометр.

В 2016-2020 годах уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг будет повышаться ежегодно .