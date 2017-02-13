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Минчанам сообщили плановые расценки на услуги ЖКХ в 2017 году
Стали известны тарифы на ЖКУ в 2017-м году.
Решение Мингорисполкома №155 от 17 января 2017 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Стоимость техобслуживания жилого дома составит 0,1155 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, техобслуживания лифта - 1,33 рубля с человека в месяц.
За теплоснабжение и горячее водоснабжение придется выложить 98,8 рубля за гигакалорию. Стоимость водоснабжения установлена в размере 0,7638 рубля за кубометр, водоотведения - 0,5103 рубля за кубометр.
В 2016-2020 годах уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг будет
В конце декабря прошлого года Совмин
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Стали известны тарифы на ЖКУ в 2017-м году. Решение Мингорисполкома №155 от 17 января 2017 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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