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Разрушение Оровилльской плотины: кадры с высоты и приют для эвакуации

14.02.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Жителей восьми населенных пунктов эвакуировали в результате разрушения самой высокой плотины в США, из-за спешки они взяли с собой только самое необходимое. По словам очевидцев, во время эвакуации дороги были переполнены транспортом, из-за чего возникло ощущение хаоса.

Разрушение Оровилльской плотины: кадры с высоты и приют для эвакуации
© RUPTLY.
Опубликованы кадры разрушающейся Оровилльской плотины в Калифорнии

Эвакуированных разместили в приюте, организованным Красным Крестом в городе Чико.

Оровилльская плотина начала разрушаться в результате сильных дождей, приведших к эрозии сначала основного, а затем и вспомогательного водосбросов. Их разрушение может привести к тому, что неконтролируемые потоки воды могут хлынуть на расположенные рядом города.

Ранее губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении режима ЧП. В полную готовность приведены более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Специалисты пытаются снизить уровень воды в озере Оровилл.

 
 
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Около 190 тысяч человек были эвакуированы в результате разрушения плотины возле Оровилла. Смотрите на видео, как выглядит плотина сейчас и как живут эвакуированные...

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