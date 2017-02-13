Жителей восьми населенных пунктов эвакуировали в результате разрушения самой высокой плотины в США, из-за спешки они взяли с собой только самое необходимое. По словам очевидцев, во время эвакуации дороги были переполнены транспортом, из-за чего возникло ощущение хаоса.

Эвакуированных разместили в приюте, организованным Красным Крестом в городе Чико.

Оровилльская плотина начала разрушаться в результате сильных дождей, приведших к эрозии сначала основного, а затем и вспомогательного водосбросов. Их разрушение может привести к тому, что неконтролируемые потоки воды могут хлынуть на расположенные рядом города.

Ранее губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении режима ЧП. В полную готовность приведены более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Специалисты пытаются снизить уровень воды в озере Оровилл.