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Эксперт о коррективах экономической политики и валютном кредитовании

14.02.2017 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Возможные корректировки в экономической политике на фоне снижения основных макроэкономических показателей ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с экономическим экспертом, кандидатом экономических наук Владимиром Поплыко.

Эксперт отметил, что на протяжении последних двух лет наша экономика демонстрирует негативные тенденции, основные макроэкономические показатели снижаются. Это касается и ВВП, и доходов населения, и инвестиций, и результатов экспорта, чем и вызвана необходимость корректировок в экономической политике.

Эксперт о коррективах экономической политики и валютном кредитовании
© Фото: пресс-служба президента
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"Как происходило до недавнего времени? Была относительно мягкая денежно-кредитная политика, внешнеэкономическая конъюнктура, высокие цены на нефть, и внешние заимствования. Все эти деньги вкладывались в национальную экономику, стимулировался внутренний спрос, и эта модель позволяла демонстрировать позитивную динамику экономического роста", — рассказал Поплыко.

По словам эксперта, после того, как изменилась внешнеэкономическая конъюнктура, сократился внутренний спрос, ужесточилась денежно-кредитная политика, которая требуется для проведения финансовой стабилизации, наша национальная экономика существенно притормозила.

"Денежно-кредитная политика сейчас жесткая, но в плане валютного курса здесь нужно вырабатывать сбалансированную политику. Для этого нужно иметь золотовалютные резервы, устойчивый экспорт, обратно получать валютную выручку, и тогда мы сможем говорить об устойчивости белорусского рубля", — отметил Поплыко.

Эксперт напомнил о том, что Национальный банк с 2010 года прекратил выдачу валютных кредитов населению. При этом субъекты хозяйствования могут брать кредиты в валюте.

"Но надо четко знать, сможет ли субъект хозяйствования реализовать свою продукцию за рубежом, чтобы получить валютную выручку, или быть предприятием, которое занимает монопольное положение на внутреннем рынке. Тогда, продавая товар или услугу, можно получить выручку, часть ее конвертировать и вернуть тот самый валютный кредит", — рассказал эксперт.

Владимир Поплыко отметил, что в настоящее время предприятиям, которые занимаются инвестиционной деятельностью, целесообразно брать кредиты в рублях, поскольку в Беларуси снижается инфляция, снижаются ставки по кредитам, и для предприятий становится менее обременительным брать кредиты по их рыночной цене, которая на протяжении последних двух лет также постепенно снижается.

Беседу с экономическим экспертом, кандидатом экономических наук Владимиром Поплыко о возможных корректировках в экономической политике и валютном кредитовании слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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